San Juan Bautista presentó su Festival Internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino

En la capital del departamento de Misiones están preparando los 25 años del festival internacional del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino, un evento que busca mostrar la riqueza cultural, las costumbres y las tradiciones de la zona a los turistas.

Se llevará a cabo el viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026 en la plaza Boquerón, a partir de las 21:00 hs. Además, se realizará la quinta edición de la feria Mangoré de emprendedores en la plaza Mariscal Estigarribia desde las 10:00.

Lea más: Vuelve la Expo Orgullosamente Misionero para mostrar el talento y la producción del sur

“Estamos alistando este encuentro de dos jornadas en San Juan Bautista, durante las cuales daremos a conocer nuestra gastronomía típica y nuestras tradiciones, además de disfrutar de excelentes números artísticos”, indicó el intendente José Luis Benítez.

El Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino tiene un impacto social y económico importante, ya que atrae turistas de distintos puntos del país y del extranjero. Cada año, más de 30.000 personas visitan la ciudad durante el evento, generando beneficios para los ciudadanos y de esa manera dinamiza la economía local, según Benítez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Habrá competencias para elegir el mejor batiburrillo, chorizo sanjuanino y siriki, además de cantinas libres que ofrecerán alimentos tradicionales de la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta edición se ofrecerán capacitaciones en manipulación de alimentos durante cinco días, dictadas por profesionales del Sistema Nacional de Promoción Profesional, quienes entregarán un certificado obligatorio para la inscripción de competidores y puestos libres a través del enlace www.festivalsjb.com.py, la cual se está innovando en esta edición.

“Lo principal de nuestro festival es la gastronomía, por eso trabajamos desde el equipo de salubridad para garantizar la correcta manipulación de los alimentos y evitar problemas gástricos entre los visitantes”, finalizó el intendente.

Entre los grupos musicales confirmados para esta edición se encuentran Chabely Fretes, Néstor Damián Girett, Estilos Band y Grupo Generación. Los artistas internacionales incluyen a los chamameceros Los Alonsitos y Grupo Irundy, y por primera vez habrá un grupo cumbiero, LA T & LA M, para el público más joven.