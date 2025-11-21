Tupãsy Ykua se prepara para recibir a los peregrinos: calendario de misas rumbo al 8 de diciembre

La Basílica Santuario dio a conocer el calendario de misas que acompañará este tiempo de preparación rumbo al 8 de diciembre, un periodo en el que la fe vuelve a sentirse con más fuerza en cada rincón de Caacupé.

La primera celebración está marcada para el domingo 23 de noviembre, a las 10:30, una fecha que para muchos peregrinos representa el punto de partida de un camino espiritual que se renueva cada año.

A partir de ese día, el movimiento en Tupãsy Ykua empieza a transformarse: llegan familias enteras con promesas, personas que buscan claridad para lo que viene y otros que simplemente vuelven para agradecer por haber superado un año más.

El entorno se vuelve distinto; hay miradas emocionadas, pasos lentos, oraciones que se escapan casi sin darse cuenta y un sentimiento compartido de esperanza. Con la apertura de este calendario litúrgico, se inicia también ese flujo constante de devotos que encuentran en el manantial un espacio para hacer una pausa, respirar y reencontrarse consigo mismos y con sus creencias más profundas.

Los encuentros previstos son:

Domingo 23 de noviembre – 10:30

Sábado 29 de noviembre – 09:30

Domingo 30 de noviembre – 10:30

Sábado 6 de diciembre – 10:00

Domingo 7 de diciembre – 10:30

Cada una de estas misas será un momento especial para quienes llegan desde lejos, muchas veces caminando durante horas, buscando una bendición, una respuesta o solo agradecer por seguir adelante.

Con la mirada puesta en el 8 de diciembre, la comunidad de Caacupé se alista para recibir a miles de peregrinos.

En Tupãsy Ykua ya se percibe otro aire: llegan peregrinos con pasos firmes, miradas cargadas de emoción y gestos sinceros de quienes avanzan con fe. Todo anuncia lo que se viene: una multitud que volverá a llenar este lugar en la gran festividad mariana.

