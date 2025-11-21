Zonas del país donde la ANDE hará cortes programados este sábado

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció que para este sábado se prevé cortes en el servicio de energía eléctrica debido a trabajos en la zona Central y Este.

Zona 01 – Eusebio Ayala (Barrios Sagrado Corazón de Jesús y Gral. Bernardino Caballero). En esta zona, la ANDE intervendrá sobre la calle Teniente A. Añazco, entre Colón y Acosta Ñu. El operativo será por la adecuación de la red de Media Tensión, reemplazando el conductor desnudo de 35 mm² por uno protegido de 185 mm². Debido a estos trabajos, el corte de energía irá de 07:00 a 17:00.

Zona 02 – Carapeguá (Barrios Santo Domingo, Sagrado Corazón de Jesús, San Cayetano y compañías Potrero, Espartilla, Cerrito, Cerrito 2 e Isla Ybaté). En Carapeguá, la estatal realizará el cambio de conductores en líneas de Media Tensión. La intervención afectará una amplia franja urbana y rural, y el suministro será interrumpido de 07:00 a 17:00.

Cortes en la región Este

Zona 01 – Ciudad del Este (Barrio Don Bosco). La ANDE ejecutará trabajos de mantenimiento en la línea de Media Tensión. El servicio se cortará desde las 06:30 y retornará a las 17:00.

Zona 02 – Katueté, Puente Kyjhá y La Paloma (Canindeyú). En esta zona, se realizará mantenimiento de la línea de Media Tensión en horas de la mañana. El corte afectará a las comunidades entre las 06:00 y las 12:00.

Zona 03 – Presidente Franco (Barrio San Lorenzo). Los técnicos realizarán tareas de mantenimiento entre las 05:30 y las 07:30.

Zona 04 – Canindeyú (Santa Rosa, Santa Catalina, Araujo Kué, San Antonio, Guajayvi, Acepar 2da a 6ta Línea, Colonia San José Obrero, Alemán Kue y Sidepar). La ANDE trabajará en la línea de Media Tensión entre las 06:30 y las 11:30. La interrupción afectará a comunidades ubicadas en caminos rurales y colonias agrícolas.

Zona 05 – Minga Guazú (Km 20 Acaray). En Minga Guazú, la labor de mantenimiento se realizará de 05:00 a 07:00. Se trata de un corte temprano, orientado a prevenir fallas mayores en horas de mayor demanda.

Zona 06 – Santa Rita (Calle Colón y alrededores). La interrupción se extenderá de 07:00 a 14:00 mientras se desarrollan ajustes en la línea de Media Tensión.

Zona 07 – Santa Rita (Ruta PY06, tramo entre Los Maizales y la Escuela Mariano Cantero Molina – San Miguel). En este caso, el corte irá de 06:30 a 10:00 por tareas de mantenimiento en el tendido que va desde el local Materiales de Construcción Pandolfo hasta la escuela Mariano Cantero Molina.

La ANDE pidió extremar cuidados, especialmente en hospitales, puestos de salud, sistemas de agua potable y dependencias de seguridad. Por precaución, todas las líneas deben considerarse energizadas durante los trabajos.

En caso de concluir antes del horario previsto, el suministro podría ser restablecido anticipadamente. La institución pidió disculpas por las molestias que puedan surgir durante la jornada.