Clínica actualiza agendamientos para consultas en distintas especialidades

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción se encuentra actualizando los agendamientos para consultas en las distintas especialidades médicas del Hospital de Clínicas.

Las mismas cuentan con servicios para niños y adultos, brindados por profesionales formados con excelencia y con el respaldo académico y asistencial de la institución.

Las especialidades habilitadas son:

Clínica Médica

Traumatología

Cirugía General

Coloproctología

Psicología

Podología

Nutrición

Alergia

Urología

Cirugía Torácica

Cirugía Oncológica

Cirugía Vascular y Flebologia

Cirugía de Cabeza y Cuello

Los agendamientos vía telefónica se pueden realizar de Lunes a viernes de 07:00 a 17:00 a los núneros 142 de Copaco, Personal y Claro, mientras que al (021) 142 de Tigo y Vox.

Las atenciones en consultorio son gratuitas.