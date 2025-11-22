Nacionales
22 de noviembre de 2025 - 13:49

Clínica actualiza agendamientos para consultas en distintas especialidades

cardiología pediátrica hospital de clínicas
Cardiología Pediátrica Hospital de Clínicas.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNA actualizó las realizó una actualización de las especialidades con las que cuenta. Los servicios para niños y adultos son realizados por profesionales formados en la institución.

Por ABC Color

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción se encuentra actualizando los agendamientos para consultas en las distintas especialidades médicas del Hospital de Clínicas.

Las mismas cuentan con servicios para niños y adultos, brindados por profesionales formados con excelencia y con el respaldo académico y asistencial de la institución.

Las especialidades habilitadas son:

  • Clínica Médica
  • Traumatología
  • Cirugía General
  • Coloproctología
  • Psicología
  • Podología
  • Nutrición
  • Alergia
  • Urología
  • Cirugía Torácica
  • Cirugía Oncológica
  • Cirugía Vascular y Flebologia
  • Cirugía de Cabeza y Cuello

Los agendamientos vía telefónica se pueden realizar de Lunes a viernes de 07:00 a 17:00 a los núneros 142 de Copaco, Personal y Claro, mientras que al (021) 142 de Tigo y Vox.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las atenciones en consultorio son gratuitas.