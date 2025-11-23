Nacionales
23 de noviembre de 2025 - 10:17

Padre e hija fallecen tras vuelco de camioneta en Nueva Londres

La camioneta en la viajaban las victimas fatales quedó totalmente destruida.
Dos personas de una misma familia, padre e hija, fallecieron tras el vuelco de una camioneta ocurrido a las 20:40 del sábado, en la compañía La Novia, sobre el tramo que conecta con la ruta PY02 en esta localidad. La violencia del despiste dejó el vehículo completamente destrozado y una tragedia familiar irreparable.

Por Víctor Daniel Barrera

La primera víctima fatal fue Ninfa Estela Cueva de Colman, de 52 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta Hyundai con chapa AAVO-902. Horas después, también se produjo el deceso de su padre, Luis Cueva, de 79 años, quien no resistió las lesiones sufridas. El vehículo estaba al mando de Luis Cueva Velázquez, de 48 años, hijo y hermano de los fallecidos, quien sobrevivió con heridas. Los tres retornaban por el camino vecinal cuando se produjo el violento vuelco.

Según los datos preliminares, el accidente se habría originado por presunta imprudencia del conductor, que además, se negó a someterse a la prueba de alcotest, hecho que quedó asentado en el informe policial. El rodado terminó volcado a un costado del camino, ocasionando heridas severas a los ocupantes y la muerte inmediata de la mujer. La negativa al alcotest constituye un dato relevante en el marco de la investigación.

La camioneta destruida quedó totalmente destruida tras el violento vuelco de vehículo.
A las 22:15 llegaron al lugar representantes del Ministerio Público, encabezado por la fiscal Gladys Torales, de la Unidad N.º 4 de Coronel Oviedo, junto al médico forense Jorge Ríos, quien inspeccionó el cuerpo de la primera víctima y autorizó su entrega a los familiares. Agentes de la Comisaría jurisdiccional de Nueva Londres realizaron los procedimientos de rigor en el sitio.