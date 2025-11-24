Vecinos de Asunción piden nulidad de presupuesto aprobado por la Junta

El abogado Enrique Wagener, en representación de las comisiones vecinales y acompañado por la plataforma Defendamos Asunción, presentó este lunes una nota que solicita frenar la implementación del presupuesto plurianual -hasta el 2028- aprobado por la Junta Municipal de Asunción.

Según afirma, la decisión carece de sustento legal y exhibe tintes proselitistas.

“El día de hoy con la plataforma Defendamos Asunción con fuerza y, en compañía de las comisiones vecinales que están firmando con nosotros, pedimos la nulidad de este presupuesto por rayar la ilegalidad y también con pequeñas índoles de proselitismo”, dijo.

Falta de audiencias y violación de ley Municipal

De acuerdo con Wagener, la Junta omitió la realización de audiencias con la ciudadanía a través de los centros municipales, tal como -según indicó- establece la Ley Orgánica Municipal.

Explicó que la normativa -vigente desde 2009- obliga a recorrer los 68 barrios de Asunción y desarrollar audiencias públicas de 15 días para levantar las necesidades reales de cada comunidad.

Agregó que a dicha omisión se le suma el contexto preelectoral en el que se aprobó el documento, lo que -a su criterio- agrava la falta.

Resaltó que la aprobación se realizó “en contravención a ciertos artículos de la Ley Orgánica Municipal” y sin el proceso participativo que exige la legislación.

Falta de mayoría real

Además, Wagener sostuvo que el presupuesto fue aprobado sin la mayoría requerida. Relató que únicamente 10 concejales estuvieron presentes, cuando la exigencia es la mitad más uno (13).

También recordó que existen antecedentes judiciales donde se anularon presupuestos por situaciones similares, incluida la falta de quorum.

A su vez, cuestionó la ausencia de los demás ediles. “La ciudadanía les paga su salario para que hagan las audiencias públicas, para que vengan a estudiar el presupuesto y su ejecución con base en las necesidades de la gente y no con base en las necesidades proselitistas”, expresó.

Reclamo por una gobernanza participativa

Wagener, igualmente, señaló que la aprobación del documento refleja una práctica autoritaria y alejada de la participación ciudadana.

“Una vez más demuestran su manera de gobernar autoritaria sin escuchar a la gente, sin una gobernanza participativa. Nosotros exigimos por eso la nulidad”, afirmó.

Un “cheque en blanco” al intendente

El representante vecinal sostuvo que el presupuesto aprobado funciona como un “cheque en blanco” para la Intendencia y denunció la falta de confianza tanto en el Ejecutivo municipal como en la Junta.

Reclamó que el nuevo presupuesto debe construirse sobre las necesidades reales de la ciudadanía y no sobre criterios políticos.

Asimismo, apuntó que se debería analizar la reducción debería de la cantidad de direcciones -59 en total- y la descontratación de más de 9.000 funcionarios.

Comisiones vecinales se articulan para sostener el reclamo

Wagener informó que la presentación cuenta con el respaldo de la coordinadora de comisiones vecinales, integrada por 52 organizaciones barriales.

Añadió que a dicho grupo se le sumarán las comisiones vecinales de otra coordinadora, que reúne a 54 agrupaciones más.

El representante de los vecinos asuncenos advirtió que, si en 10 días no se anula el presupuesto, acudirán al Tribunal de Cuentas para insistir en dicha solicitud con la presentación de más evidencias.