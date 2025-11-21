Junta Municipal de Asunción aprobó un presupuesto para “blindar” salarios, denuncian

El opositor Humberto Blasco afirmó que la ordenanza aprobada por la mayoría colorada ayer es “totalmente ilegal”, porque la Ley Orgánica Municipal solo autoriza estudiar y aprobar presupuestos anuales y no plurianuales.

“La ley te impone el período de estudio y aprobación anual. No está autorizado estudiar y aprobar presupuestos plurianuales. Eso lo vuelve ilegal”, sostuvo.

Aseguró que los concejales están “usurpando funciones”, ya que el documento impone un presupuesto a las autoridades que serán electas en 2026. “Traspasamos nuestro mandato. Estamos imponiendo un presupuesto a concejales e intendentes aún no electos”, cuestionó en ABC Cardinal.

“Mismos errores, misma carga y blindaje político”

Según el concejal asunceno, el presupuesto aprobado replica la “misma matriz” de gastos, errores y estructura salarial por tres años más. “Esto se hace para blindar a los muchachos. Para que no se pueda tocar el salario de los perros, ni reducir las 60 direcciones generales y operativas", criticó.

Afirmó además que el plan está diseñado para dificultar cualquier reforma estructural que necesite la Municipalidad, que ya está en quiebra.

Venta de tierras de la Costanera: “Quieren rematar en tiempo de descuento”

Uno de los puntos más graves del presupuesto aprobado, según el concejal, es la decisión de habilitar la venta de tierras municipales de la Costanera.

“Somos un gobierno de salida y quieren rematar la tierra de la Costanera. No se dice en qué se va a invertir ese dinero. Lo más probable es que sea para cubrir la timba financiera de años anteriores”, sostuvo.

Además, Blasco advirtió que la ordenanza habilita una línea de crédito de hasta 30% de los ingresos, lo que rondaría los US$ 82 millones. “No creo que haya entidad que pueda saldar casi 100 millones en nueve meses. Es un disparate”, declaró.

Incluso señaló que el artículo 16 de la ordenanza permite pedir aún más en caso de emergencia, sin fijar un tope claro.

“La Municipalidad ya está en default”

El concejal aseguró en otro momento que la institución ya está en quiebre financiero. “Ya estamos en default. No hay cómo pagar deudas a proveedores, intereses, préstamos. Lo único que se está pagando es salarios”, manifestó.

Enumeró deudas pendientes:

Reembolso de bonos (unos USD 70 millones)

Deudas con la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones

Compromisos con acreedores

Préstamos previos de corto plazo no cubiertos

“El modelo está infectado”

El edil afirmó que para tratar de salvar esta situación, la Municipalidad debe asumir su quiebra técnica y renegociar. “Hay que reestructurar el pasivo. Transformar deudas de corto plazo en largo plazo, rescatar deuda cara y asumir deuda más barata. No en 10 meses, sino en 10 o 20 años”, consideró.

Así también, recalcó que el modelo actual del presupuesto aprobado no corrige desequilibrios: “La matriz está infectada. Se repiten los mismos vicios”, sostuvo.

Por ese motivo, él planteó cuatro objeciones puntuales que considera debían ser aprobadas, pero los concejales colorados no lo permitieron.

Las objeciones que presentó fueron:

Desaparición de la cuenta de bonos, que elimina la trazabilidad y el reembolso obligatorio. Venta de tierras de la Costanera sin plan de inversión. Presupuesto plurianual ilegal. Préstamo de corto plazo de hasta US$ 82 millones.

Falta de transparencia: no permitieron explicaciones

Blasco relató que intentaron convocar al director financiero y al director jurídico, pero la mayoría oficialista bloqueó el cuarto intermedio: “No hubo explicación porque creo que no la hay”.

Finalmente, sobre el plantel de funcionarios, recordó que el interventor reportó cerca de 1.300 empleados, pero que al menos un tercio podría reducirse y la comuna podría operar bien. “Con 30% o 33% menos podríamos prestar los mismos servicios, pero más baratos”, sentenció.