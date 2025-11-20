Nacionales
20 de noviembre de 2025 - 12:32

Insólito: mayoría colorada aprobó presupuesto hasta 2028 y condiciona a futuro intendente

Mayoría de 10 concejales colorados aprobaron un insólito presupuesto "plurianual" que regirá hasta 2028, por lo que condicionará a quien resulte electo intendente en 2026.
Mayoría de 10 concejales colorados aprobaron un insólito presupuesto "plurianual" que regirá hasta 2028, por lo que condicionará a quien resulte electo intendente en 2026.Captura de la transmisión de la Junta Municipal.

La mayoría colorada en la Junta Municipal de Asunción aprobó un presupuesto “plurianual” hasta 2028, que condicionará a quien resulte electo intendente en 2026. Esto fue calificado de ilegal por concejales de la oposición. Denunciaron que se autorizó un endeudamiento de corto plazo de hasta US$ 81 millones. La venta de tierras de la Costanera también sigue prevista.

Por ABC Color

En un hecho insólito, una ínfima mayoría de 10 concejales colorados, cartistas y “disidentes” le aprobó al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), un presupuesto “plurianual” para la Municipalidad de Asunción hasta 2028. Lo aprobado condicionará la gestión de quien resulte electo intendente el año que viene.

El hecho fue calificado de ilegal por concejales de la oposición, quienes denunciaron además que se autorizó un monumental endeudamiento de hasta US$ 81 millones a corto plazo.

NOTICIA EN DESARROLLO.