Insólito: mayoría colorada aprobó presupuesto hasta 2028 y condiciona a futuro intendente

La mayoría colorada en la Junta Municipal de Asunción aprobó un presupuesto “plurianual” hasta 2028, que condicionará a quien resulte electo intendente en 2026. Esto fue calificado de ilegal por concejales de la oposición. Denunciaron que se autorizó un endeudamiento de corto plazo de hasta US$ 81 millones. La venta de tierras de la Costanera también sigue prevista.