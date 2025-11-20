Insólito: mayoría colorada aprobó presupuesto hasta 2028 y condiciona a futuro intendente

En un hecho insólito, una ínfima mayoría de 10 concejales colorados, cartistas y “disidentes” le aprobó al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), un presupuesto “plurianual” para la Municipalidad de Asunción hasta 2028. Lo aprobado condicionará la gestión de quien resulte electo intendente el año que viene.
El hecho fue calificado de ilegal por concejales de la oposición, quienes denunciaron además que se autorizó un monumental endeudamiento de hasta US$ 81 millones a corto plazo.
NOTICIA EN DESARROLLO.