DNIT evalúa “alternativas” tras el bloqueo en Alberdi

Una multitud de vecinos y comerciantes del barrio Santa Helena de Alberdi – departamento de Ñeembucú - expulsaron a una comitiva de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y agentes de la Policía Nacional que fueron a entregar una orden de suspensión de actividades e iniciar una fiscalización a una tienda de ventas al por mayor.

Ante amenazas y proyectiles, los funcionarios de la DNIT y los policías tuvieron que retirarse.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, José Monreale, jefe de Planeamiento Operativo de la DNIT, explicó que los funcionarios entregaron el mandamiento judicial de suspensión de actividades y la orden de fiscalización al propietario del comercio, pero poco después “entró una turba muy nerviosa al local” y “ya no hubo garantías para continuar el trabajo”.

El grupo de la DNIT, de “ocho o nueve” funcionarios y los cinco policías que los acompañaban se vieron “avasallados” y hubo “corridas, amenazas y proyectiles”, afirmó el representante de la agencia tributaria gubernamental.

Según relató, los funcionarios recibieron impactos de frutas y verduras que los vecinos les lanzaron, y el vehículo en que viajaban recibió pedradas que rompieron su parabrisas. En un momento dado, los funcionarios quedaron atrapados por la multitud y, cuando lograron salir, fueron brevemente perseguidos, agregó.

“Viendo alternativas” para realizar el procedimiento

Tras el incidente, la DNIT está “viendo alternativas legales” para realizar la fiscalización al local, teniendo en cuenta que la institución está obligada a cumplir con el mandamiento judicial, comentó Monreale.

Para ese efecto, se está “reorganizando la logística” para reemplazar el vehículo dañado y enviar más funcionarios, además de solicitar a la Policía una mayor cobertura.