Asunción: Jubilados siguen en huelga de hambre para que Bello pague a la Caja Municipal

Jubilados municipales continúan en huelga de hambre, acampando en la sede de la Municipalidad de Asunción, como medida de fuerza para exigir al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), a transferir los aportes que la comuna adeuda a la Caja Municipal.

María Luisa Giménez, una de las presentes, contó a ABC que prestó servicios durante 36 años en la Estación de Buses de Asunción y que hace 3 años y 7 meses, se acogió a la jubilación. Al retirarse, en 2022, la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez no le pagó el último aguinaldo, además de otros beneficios adicionales que le correspondían por contrato colectivo.

Floria Galeano, vocera de los jubilados, contó que normalmente esos pagos demoran unos tres meses como máximo, sin embargo su compañera sigue esperando y es víctima de las burocracias de la comuna. Galeano contó que esa es la realidad de muchos exfuncionarios que deambulan por las oficinas de la Municipalidad esperando una respuesta.

Giménez además señaló que ella padece una enfermedad crónica, cuyo tratamiento le cuesta más de G. 5 millones mensuales. A esta situación se le suma la falta de cobro de los haberes jubilatorios por parte de la Caja Municipal, lo que complica su situación económica.

Medida de fuerza

Los jubilados municipales iniciaron la medida de fuerza a principios de noviembre, frente a un nuevo incumplimiento del intendente, Luis Bello (ANR- cartista), de su promesa de hacer las transferencias pendientes a la Caja Municipal. La comuna deuda 7 meses, lo que suma más de G. 17.500 millones, según el propio jefe de Gabinete del intendente.

La promesa de bello se había dado a mediados de octubre, luego de que los jubilados acamparan en la sede municipal. Bello prometió un pago de G. 1.500 millones, que cumplió, y otros G. 500 millones una semana después, que ya no cumplió.

Ayer, Máximo Medina, jefe de Gabinete del intendente, confirmó a ABC que la intención de la administración municipal es la obtención de forma urgente de un préstamo de US$ 26 millones, con el que pretenden pagar gastos operativos, aguinaldos, y deudas, entre ellas la que se tiene con la Caja Municipal.

Según el propio Medina, el pedido de autorización del préstamo sería enviado a la Junta Municipal a más tardar en quince días. El jefe de Gabinete no precisó si ya existe algún banco de plaza que haya respondido a las cartas de oferta que había remitido la comuna.