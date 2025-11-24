Nacionales
24 de noviembre de 2025 - 12:53

Asunción: Bello pedirá préstamo de US$ 26 millones para pagar aguinaldo

Luis Bello (ANR-HC), intendente de Asunción, electo por los concejales tras la renuncia de Óscar "Nenecho" Rodríguez (ANR-HC).
Máximo Medina, jefe de Gabinete del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), confirmó que el préstamo que pretenden de manera urgente es de US$ 26 millones. El destino será el pago salarios, aguinaldos y deudas que dejó el exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC). El plazo para devolver el dinero será de 6 meses.

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), pretende obtener de forma urgente un préstamo de US$ 26 millones, confirmó a ABC su jefe de Gabinete, Máximo Medina. El funcionario explicó que para funcionar en un 100%, la comuna requeriría unos G. 300.000 millones. Ese monto incluye las millonarias deudas que dejó pendiente el exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista)

“El préstamo al que se quiere acceder es de aproximadamente G. 180.000 millones ahora en esta etapa, el resto se cubriría con la recaudación que genera la municipalidad”, precisó. Agregó que el crédito que pretenden es de corto plazo, 6 meses como máximo, por lo que “no se va a dejar como herencia a otras administraciones”.

Respecto del destino del dinero, Medina señaló que “se necesita para gastos operativos, para cubrir aguinaldo, se tiene una deuda con la Caja Municipal, se debe a proveedores, y un sinfín de cosas que son necesarias para poder avanzar en la gestión de la municipalidad”, explicó.

Máximo Medina, jefe de Gabinete del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC).
La semana pasada, el propio Medina había declarado a ABC que la deuda vencida de la comuna es de más de G. 238.000 millones. El monto incluye G. 61.000 millones que se debe a los bancos, G. 54.000 millones a los tenedores de bonos, G. 38.000 millones a proveedores y otros G. 35.000 millones a las contratistas de las obras prometidas con los bonos.

