Costanera Sur sigue mugrienta, tres días después de la Sudamericana

Tres días después de la gran final de la Copa Sudamericana, disputada el sábado último en Asunción, la Costanera Sur, que albergó a hinchas del Atlético Mineiro, sigue mugrienta. Esta realidad contrasta con el alarde que hizo el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), en sus redes sociales, de haber dejado “la ciudad impecable”.

A lo largo de un tramo de aproximadamente un kilómetro, donde se desde el viernes pasado acamparon los hinchas brasileños, ABC constató la presencia de grandes cantidades de basura esparcida a ambos lados de la avenida.

Bolsas, botellas y vasos de plástico, cajas de cartón, restos de comida, latas de cerveza, envoltorios de alimentos y otros desperdicios, fueron encontrados a lo largo de toda la zona donde se ubica la infraestructura peatonal, donde se concentra la mayor cantidad de usuarios de la Costanera.

Además de la contaminación y de la emisión de nauseabundos olores, la basura que permanecía al menos hasta hoy martes en ese lugar, obstaculizaba el paso peatonal en las veredas de la avenida.

Limpieza para la foto

En las redes sociales del intendente y de la Municipalidad, la administración de Bello se jactó de un operativo de más de 600 funcionarios, que “dejaron la ciudad impecable: limpieza, orden, tránsito y mejoras viales para recibir a la Copa Sudamericana”.

El intendente informó que “Aseo Urbano y Gestión Ambiental limpiaron 150 manzanas y realizaron una mega minga en el Banco San Miguel”. Agregó que “el operativo demandó cerca de G. 2.600 millones, cubriendo maquinaria, insumos, combustible y el trabajo de cientos de personas para mantener la ciudad funcionando al 100%”.

El día domingo, en cuenta en X posteó fotos de la ciudad y dijo: “Así amaneció nuestro Centro después de La Nueva Gran Final: limpio y ordenado. También la Costanera Norte amaneció totalmente limpia, linda y ordenada. Como debe ser nuestra ciudad después de cada gran evento”, agregó en otro posteo.

Sin embargo, la gestión Bello se “olvidó” de la Costanera Sur, un sector muy importante de la ciudad, donde cientos de ciudadanos acuden a diario para realizar sus actividades deportivas o para distenderse. La avenida es además alternativa importante para cada vez más ciudadanos que buscan una conexión rápida con el centro de Asunción.

Infraestructura en malas condiciones

Incluso antes de la gran final de la Sudamericana, usuarios de la Costanera Sur ya reportaron que el espacio no estaba en condiciones óptimas para recibir a los turistas brasileños

La falta de árboles que den sombra, peligrosos agujeros escondidos en medio de yuyales, el estado de ruina de los baños y de las bocas de agua potable son solo algunos de los signos de abandono.

Los usuarios reportaron además que la zona es constantemente afectada por la presencia de humo, producto de la quema de basura en las zonas aledañas.

En julio de 2024, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad de Asunción realizaron la inauguración de la obra y anunciaron el inicio de los trámites para su entrega a la comuna, que ya tiene la responsabilidad del mantenimiento.