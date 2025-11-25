Pobladores de Maracaná se manifiestan frente al MOPC pidiendo asfaltado

Pobladores de Maracaná, ciudad ubicada en la zona norte del departamento de Canindeyú, se manifiestan este martes frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para reclamar la construcción de asfaltado en su comunidad.

“Desde hace ocho años que estamos pidiendo asfaltado en el trayecto Maracaná-Curuguaty. En la zona de Nueva Durango hay muchos empresarios que producen miles de litros de leche y cuando llueve, ya no pueden salir para llevar sus productos y se terminan perdiendo”, comentó Maximino Galeano, poblador de la zona.

A renglón seguido remarcó que el distrito de Maracaná y las comunidades aledañas están pidiendo asfaltado, agotando todos los trámites hace ocho años. “Todos los proyectos tienen su proceso y todas instancias ya las hemos agotado”.

Galeano comentó que mantuvieron una reunión con la ministra Claudia Centurión y el senador Alfonso Noria y les comentaron que no hay plata para hacer asfaltado desde Maracaná hasta Curuguaty. “Este es un trayecto de solo 41.8 kilómetros. Hay plata para arbolitos, pero no para ayudar a la gente que quiere trabajar y progresar”.

“Vamos a quedarnos en este lugar hasta que tengamos una resolución de la ministra donde asegure que van a realizar el asfalto. Ahora, los compañeros están reunidos con la ministra y si la respuesta es positiva, vamos a levantar nuestra huelga”, concluyó.