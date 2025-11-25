Nacionales
25 de noviembre de 2025 - 10:17

Pobladores de Maracaná se manifiestan frente al MOPC pidiendo asfaltado

Pobladores de Maracaná están apostados frente a la sede del MOPC para exigir la construcción de asfaltado.
Residentes de Maracaná se encuentran acampando frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para exigir la construcción de 41,8 kilómetros de asfaltado enter su comunidad y Curuguaty. Señalan que hace ocho años están con este pedido, el cual es clave en favor de los empresarios de la zona.

Por ABC Color

Pobladores de Maracaná, ciudad ubicada en la zona norte del departamento de Canindeyú, se manifiestan este martes frente a la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para reclamar la construcción de asfaltado en su comunidad.

Desde hace ocho años que estamos pidiendo asfaltado en el trayecto Maracaná-Curuguaty. En la zona de Nueva Durango hay muchos empresarios que producen miles de litros de leche y cuando llueve, ya no pueden salir para llevar sus productos y se terminan perdiendo”, comentó Maximino Galeano, poblador de la zona.

A renglón seguido remarcó que el distrito de Maracaná y las comunidades aledañas están pidiendo asfaltado, agotando todos los trámites hace ocho años. “Todos los proyectos tienen su proceso y todas instancias ya las hemos agotado”.

Galeano comentó que mantuvieron una reunión con la ministra Claudia Centurión y el senador Alfonso Noria y les comentaron que no hay plata para hacer asfaltado desde Maracaná hasta Curuguaty. “Este es un trayecto de solo 41.8 kilómetros. Hay plata para arbolitos, pero no para ayudar a la gente que quiere trabajar y progresar”.

“Vamos a quedarnos en este lugar hasta que tengamos una resolución de la ministra donde asegure que van a realizar el asfalto. Ahora, los compañeros están reunidos con la ministra y si la respuesta es positiva, vamos a levantar nuestra huelga”, concluyó.