Video: a bocinazos festejó Jaeggli su llegada al país con su hidroavión

Tras un viaje que incluyó su deportación y una minuciosa planificación para evitar reveses, el exsenador liberal Alfredo Jaeggli logró finalmente traer su avión hídrico al país. Su llegada quedó grabada en video.

La historia comenzó hace 15 días, cuando Alfredo Jaeggli emprendió viaje para recuperar su avión, el cual estaba en mantenimiento en Estados Unidos. El plan original era sencillo: viajaría hasta allí y regresaría pilotando su propia aeronave.

Sin embargo, una escala en las Bahamas se convirtió en un calvario. La clave de todo el problema fue su pasaje solo de ida. Jaeggli, quien pretendía volver a bordo de su hidroavión, no contaba con un boleto de regreso comercial, lo que alarmó a los agentes migratorios.

Contó que, en medio del desconcierto y la falta de comunicación, le quitaron su pasaporte y celular, y lo confinaron en una “habitación oscura” sin darle explicaciones claras. Tras varias horas, la situación culminó con su deportación directa a Paraguay.

A pesar de la bochornosa experiencia, Jaeggli se mantuvo firme en su objetivo. Apenas pisó suelo paraguayo tras la deportación, decidió reintentarlo, pero esta vez con una estrategia de viaje renovada.

Para evitar a toda costa el territorio de las Bahamas, armó un nuevo itinerario pasando por Panamá. Esta vez viajó acompañado de su hijo, Sebastián. Juntos lograron llegar a Estados Unidos, el lugar donde se encontraba guardado el avión.

Tras varios días dedicados a trámites y vuelos necesarios para la travesía, el exsenador finalmente pudo despegar al mando de su aeronave. Llegó ayer en horas de la tarde al país, celebrando con bocinazos en la pista.