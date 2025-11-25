Villa Florida: denuncian un supuesto hecho de abuso sexual a una menor de 15 años

Una adolescente de 15 años se presentó en la sede de la Comisaría Décima de Villa Florida, Misiones, en compañía de su madre, y denunció un supuesto hecho de abuso sexual ocurrido en una vivienda del distrito.

Un familiar de la víctima relató que la menor de 15 años, el pasado domingo en horas de la tarde, había salido en dirección a la casa de una compañera de colegio para realizar tareas, ya que varios días faltó a clases a consecuencia de problemas de salud.

Lea más: Allanamiento en San Ignacio Guazú termina con la incautación de cocaína y un detenido

Mencionó que su nieta le relató que llegó a un local y allí se encontró con dos personas conocidas quienes estaban ingiriendo bebidas alcohólicas y le invitaron, pero que ella se negó a dicho hecho. Entonces le invitaron a tomar una chocolatada a la cual accedió y que minutos después se sintió mal, lo cual indica que aparentemente le pusieron alguna sustancia a la bebida para adormecerla.

Tras este hecho, fue sometida sexualmente por las dos personas masculinas, mayores de 30 años. Una vez consumado el hecho, la misma, tras recuperarse, escapó del lugar y pidió auxilio a una amiga de la zona, quien le ayudó para llevarla hasta la comisaría y en el transcurso de esa ida dar aviso a su mamá y de esa manera formular juntas la denuncia correspondiente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una vez hecha la denuncia, la víctima fue trasladada a bordo de la patrullera hasta el Hospital Regional de San Juan Bautista, para su inspección correspondiente por los profesionales médicos y por el médico forense del Ministerio Público, Nicodemus Rodríguez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, el fiscal Eduardo Alegre mencionó que, durante la inspección corporal de la menor, se realizó también un hisopado en su parte íntima para la extracción de muestras y enviado al laboratorio forense del Ministerio Público para poder cotejar si se encuentran algunos vestigios de algún líquido seminal y comprobar si fue del sindicado como autor del hecho.

“Tras existir una persona sindicada de este caso, se procede a realizar el allanamiento en el lugar donde supuestamente sucedieron los hechos y en el cual se pudo incautar un teléfono celular perteneciente a uno de los sindicados como autor del hecho punible investigado”, mencionó Alegre.

“Ya cuento también con el informe de la psicóloga que le asistió, como también el informe del médico forense que la inspeccionó, por lo cual vamos a ir cotejando todos los elementos colectados para poder tomar una determinación del hecho punible”, acotó el fiscal.