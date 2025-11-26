Dinac investigará caída de helicóptero en el Club Sajonia

Ayer, un helicóptero cayó en el rancho del Club Sajonia y las personas que se encontraban a bordo, el francés Luigi Paolo Aranda Picollo Rojas y el estadounidense Álvaro Guzmán Solles, resultaron ilesos.

Al respecto, el director de Aeronáutica de la Dinac, José Chávez, confirmó que el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CIPAA), ya investiga el caso.

“Ahora empieza el proceso de investigación; lleva su tiempo y no podemos decir absolutamente nada todavía”, aseguró. También sostuvo que no puede dar un plazo sobre cuándo se tendrían resultados sobre las intervenciones.

Asimismo, detalló que a futuro se espera convocar al piloto y acompañante para que puedan dar sus versiones de los hechos.

Sumarios y sanciones

Si bien reiteró que aún no se puede determinar si hubo irregularidades con el vuelo -que aparentemente era instructivo- en sí, en caso de comprobarse alguna anomalía, se podrían dar sanciones que son consideradas como “muy graves” y por esto se podría cancelar la licencia de piloto.

“Si hay irregularidades, habrá sanciones administrativas; multas y un sumario administrativo. No hay nada en tiempo concreto”, detalló a ABC Color.