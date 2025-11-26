Nacionales
26 de noviembre de 2025 - 18:50

Dinac investigará caída de helicóptero en el Club Sajonia

El helicóptero quedó destrozado tras el accidente.
El helicóptero quedó destrozado tras el accidente.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) confirmó que la caída del helicóptero ayer en el rancho del Club Sajonia será investigada por uno de sus centros especializados. Asimismo, ambos tripulantes habían resultado ilesos del accidente.

Por ABC Color

Ayer, un helicóptero cayó en el rancho del Club Sajonia y las personas que se encontraban a bordo, el francés Luigi Paolo Aranda Picollo Rojas y el estadounidense Álvaro Guzmán Solles, resultaron ilesos.

Al respecto, el director de Aeronáutica de la Dinac, José Chávez, confirmó que el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CIPAA), ya investiga el caso.

“Ahora empieza el proceso de investigación; lleva su tiempo y no podemos decir absolutamente nada todavía”, aseguró. También sostuvo que no puede dar un plazo sobre cuándo se tendrían resultados sobre las intervenciones.

Asimismo, detalló que a futuro se espera convocar al piloto y acompañante para que puedan dar sus versiones de los hechos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La recuperación milagrosa de José Zaván, sostenida por la solidaridad

Sumarios y sanciones

Si bien reiteró que aún no se puede determinar si hubo irregularidades con el vuelo -que aparentemente era instructivo- en sí, en caso de comprobarse alguna anomalía, se podrían dar sanciones que son consideradas como “muy graves” y por esto se podría cancelar la licencia de piloto.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2392

“Si hay irregularidades, habrá sanciones administrativas; multas y un sumario administrativo. No hay nada en tiempo concreto”, detalló a ABC Color.