La recuperación milagrosa de José Zaván, sostenida por la solidaridad

El joven José Zaván, único sobreviviente del accidente aéreo del 9 de febrero de 2021 en la Fuerza Aérea de Luque, continúa desafiando los pronósticos con una “recuperación milagrosa” tras completar 40 cirugías. Su historia es un testimonio de resiliencia personal, pero también un reclamo abierto a la falta de apoyo y resarcimiento por parte del Estado paraguayo.

Lea más: Madre de José Zaván dice que el Gobierno los olvidó tras la tragedia aérea

Zaván relata sus logros con humildad: “Fue todo un proceso, paso a paso. Gracias a Dios mejoré mucho gracias al trabajo de todos los profesionales, doctores y terapeutas que me ayudan a alcanzar mis logros. Todo es de a poco, es como volver a nacer”.

Recientemente, completó una cirugía de hombro que le dio una independencia crucial: “Ahora ya puedo agarrar (los cubiertos) y comer solo, eso es un gran logro”, celebró.

El joven también se mostró muy contento, ya que pese a haber perdido semestres en la universidad, ha logrado seguir con sus estudios de Ingeniería Agronómica, con la meta clara de trabajar y dedicarse a su profesión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Solidaridad ciudadana ante la ausencia estatal

La madre del joven, Blanca Vaccari, contó que el avance en la salud de su hijo es gracias al esfuerzo familiar, la dedicación de profesionales médicos del Hospital de Clínicas y la solidaridad ciudadana, no así por una ayuda directa del Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nuestros compatriotas se pusieron la remera y me ayudaron. Del Estado, no recibí aún ningún apoyo directo, solo la ayuda de la gente y salvando también con la venta de frutas, verduras, queso, chipa so´o; de todo un poco vendemos de vez en cuando”, confesó José.

Lea más: Joven “milagro” volvió a caminar y estudia virtualmente

El joven hizo un llamado a las autoridades, enfatizando la necesidad de apoyo a la juventud: “Falta empuje, falta apoyo de nuestras autoridades”, afirmó, relatando que está ansioso por el momento en que pueda acceder a su primer trabajo.

Incoherencia judicial: el “teléfono inteligente” como pretexto

La situación se agrava en el plano legal, donde la familia busca el resarcimiento económico. Vaccari lamentó que el caso fuera rechazado en primera instancia por el Juez de lo Civil y Comercial, Guillermo Merlo.

La madre reveló el insólito argumento del magistrado para desestimar la demanda: “Nosotros presentamos todas las facturas de los gastos que conlleva todo el tratamiento y esta recuperación, pero el hecho de tener un teléfono inteligente fue mal visto, como si fuera un reclamo sin fundamentos”.

Lea más: Evolución médica de José Zaván: ¿un milagro o algo asombroso?

Vaccari defendió que el dispositivo, adquirido con el esfuerzo familiar, es la “puerta para José” pues le ayuda a comunicarse con el mundo. “Ahora el caso está en la segunda instancia esperando a que se resuelva. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando, esperando realmente que se haga justicia. Nosotros no pedimos de más, pedimos lo justo”, concluyó.