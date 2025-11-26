Paciente denuncia suspensión de cirugía por falla en equipo del Gran Hospital del Sur

La paciente, quien solicitó mantener en reserva su identidad, explicó que está en proceso de una cirugía de miomectomía laparoscópica. Relató que, al llegar al hospital, le informaron que el procedimiento no podría realizarse debido a un desperfecto en el laparoscopio.

“En ningún momento el médico me avisó para que no venga en vano y evitar los gastos que representa el viaje. Desde ayer estoy acá porque recién hoy habrá colectivo que me lleve a Ayolas”, expresó.

Indicó además que su tratamiento se inició en Asunción, pero luego fue trasladada al Hospital de Itapúa para continuar con los estudios y acceder a la cirugía. Sin embargo, según le informaron, el equipo necesario está fuera de funcionamiento porque, durante la limpieza de una pieza del aparato, se habría producido una rotura.

“Hace un año estoy buscando esta cirugía. Si no me opero, puedo llegar a perder alguno de mis órganos”, afirmó.

Director dice que llegó tarde

Por su parte, el director del Hospital General de Itapúa, doctor Juan María Martínez, aseguró que en la institución no existe ningún equipo fuera de servicio por desperfectos. Señaló que realizó personalmente las averiguaciones y que el informe indica que la paciente debía presentarse este martes a las 05:00, lo cual no ocurrió.

Cumplir con el horario es un requisito fundamental para la atención, subrayó..

Finalmente, Martínez anunció que buscarán comunicarse con la denunciante para asignarle un nuevo turno en los próximos días. Aclaró que este martes era imposible reagendar la cirugía debido a la cantidad de procedimientos pendientes en el centro asistencial.

