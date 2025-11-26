Robos en escuela: “No podemos avanzar; tenemos que comprar lo que ya teníamos”, lamenta directora

Ante la falta de un vallado o una muralla, ladrones o adictos ingresan constantemente a la escuela Virgen de Luján del Bañado Sur, para “rapiñar” en todo lo que sea posible.

Al respecto, su directora, Liz Riveros, aseguró que “hace dos años estamos siendo visitados constantemente” y los desconocidos roban focos, ventiladores y también cables, una situación que dificulta a la instalación eléctrica de la institución.

“Por semana estamos así, colocamos los cables, instalamos las luces y a la semana siguiente nada otra vez. Cada lunes amanezco en la comisaría; es todo el tiempo y no podemos avanzar. Se volvió insoportable y tenemos que comprar lo que ya teníamos”, comentó.

Asimismo, precisó que 349 estudiantes van a la escuela que tiene a niños desde el jardín hasta adolescentes del noveno grado. “En vez de estar soñando con aires, tenemos que comprar ventiladores”, lamentó.

Policía con limitaciones

Al respecto, Comisario Víctor Perdomo, aseguró que la Policía Nacional realiza “permanentemente” una patrulla por la zona, principalmente en un horario nocturno, sin embargo, alegó que ante la falta del vallado, cualquier persona puede ingresar al lugar.

“Esta institución está desprotegida, no tiene alambrado, no tiene muralla y queda a la intemperie; a la vista de cualquier persona”, agregó.

Asimismo, aseguró que entre 24 uniformados deben cubrir no solamente el Bañado Sur, sino también otros barrios como San Cayetano, San Miguel y parte de Roberto L. Pettit, por lo que también existen limitaciones.

Finalmente, la directora de la escuela mencionó la Policía “siempre está” de ellos, pero una presencia más fuerte es prácticamente imposible por la falta de personal.

