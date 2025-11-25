Robos constantes obligan a escuela del Bañado Sur a pedir una muralla

Liz Riveros, directora de la escuela Virgen de Luján, relató la difícil realidad que enfrentan cada semana por la creciente inseguridad. “Nuestra mayor problemática hoy es que no contamos con una muralla perimetral. Por eso sufrimos invasiones de animales y, sobre todo, visitas de personas que se llevan lo ajeno”, expresó.

Según explicó, uno o dos robos se registran por semana, principalmente por parte de drogadictos que ingresan al predio y se llevan todo lo que encuentran: plantas, focos, ventiladores y otros recursos básicos. “Todo lo que compramos dura una o dos semanitas, y así nuestro sacrificio no nos sirve”, agregó.

Desde la escuela señalaron que la falta de una muralla que los proteja no solo implica la pérdida constante de bienes materiales, sino que impacta emocionalmente en los estudiantes, pues conviven con un entorno vulnerable e incierto.

Campaña “Un muro que nos protege”

Para atender esta necesidad urgente, la Fundación Jesuitas lanzó la campaña “Un muro que nos protege”, con el objetivo de recaudar Gs. 100.000.000 destinados a la construcción de la muralla perimetral.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la página web de la fundación (sección Donar) o comunicándose al 0974 370 753.

Cada aporte, destacan, acerca a la Escuela Virgen de Luján al sueño de contar con un espacio más seguro, digno y protector para sus niños y adolescentes.