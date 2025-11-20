Feriado el 26 de diciembre o el 2 de enero: esto responde Santi Peña

El presidente de la República, Santiago Peña, visitó la zona de la Costanera de Asunción, donde se prepara la fan fest de la Copa Sudamericana, cuya final entre Lanús (Argentina) y Cruzeiro (Brasil) se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Durante el recorrido, Santi Peña fue abordado por los periodistas que estaban en el lugar sobre la posibilidad de que se declaren feriados el 26 de diciembre o el 2 de enero, en concordancia con las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“Yo creo que amerita, amerita por el simbolismo que es la Navidad, la posibilidad de fomentar el turismo interno, que los compatriotas que trabajan en la capital y Central puedan desplazarse varios días hasta Asunción”, respondió.

La nueva Ley N° 7544 que determina los feriados nacionales faculta al Poder Ejecutivo a decretar hasta tres feriados adicionales por año, uno de los cuales se decretó el día posterior a la clasificación de la Selección Paraguaya de Fútbol para el Mundial 2026.

Fomentaría turismo y espíritu navideño

Ante la posibilidad de que se declare feriado uno de esos días, varios gremios de comercios y empresariales salieron al paso criticando al gobierno y asegurando que se trata de una medida “populista” para limpiar la imagen del gobierno tras la catastrófica derrota en las últimas elecciones de intendente en Ciudad del Este, donde el candidato oficialista perdió.

Peña consideró las críticas, pero argumentó que declarar feriado no solo movería la economía, sino también el espíritu navideño y el afecto.

“Va a mover la economía, pero más que nada va a mover el espíritu navideño y el afecto que es tan importante. Yo estoy seguro de que hay muchísimas personas, así como vi algunos empresarios y gremios que no estaban muy de acuerdo, yo creo que hay miles de paraguayos que realmente le gustaría compartir unos días en familia”, sostuvo.

Refirió que muchos viajan al interior para pasar con la familia. “Me quiero ir a verle a mi papá, a mi abuela, capaz que es la última Navidad. Se va el miércoles 24, jueves 25, amanece en Navidad y después tiene que volver a Asunción el viernes 26. Imagínense la posibilidad de poder quedarse ya desde el miércoles de tarde, el jueves, el viernes, poder compartir y después por supuesto disfrutar el fin de semana”, concluyó, dejando aún sin oficializar su decisión.