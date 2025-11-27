A Ultranza: Piloto confirma que Marset viajó en avioneta de Erico Galeano

Fredy Garcete, piloto de aviación y oficial de la Policía, declaró este jueves que utilizó la aeronave con matrícula ZP-BHQ de la empresa Alpina S.A, perteneciente a Erico Galeano Segovia, para trasladar a Sebastián Enrique Marset Cabrera, uruguayo prófugo de la Justicia paraguaya, sindicado como uno de los líderes del esquema A Ultranza Py junto a Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano.

El testigo propuesto por la defensa del senador cartista acusado relató que transportó al presunto narcotraficante uruguayo prófugo en varias oportunidades, pero que los vuelos no fueron solo en la aeronave de Erico Galeano. No obstante, aclaró que no recuerda cuantos vuelos realizó con Marset ni si algunos de los vuelos fueron en horario nocturno.

“Tengo entendido que ellos (Sebastián Marset y Miguel Insfrán) utilizaban otras aeronaves y volaban también a otros pilotos, pero detalladamente no manejo eso. De Marset si me acuerdo vagamente, lo trasladé en varias ocasiones. Los vuelos fueron en la aeronave con matrícula ZP-BHQ (de Erico Galeano), pero también hicimos un vuelo en la aeronave del señor Hernán Recanate”, puntualizó el testigo.

Luego de afirmar que nunca tuvo un contacto personal con Erico Galeano, ya que las comunicaciones siempre fueron a través de Diego Quiroz, el piloto Fredy Garcete manifestó que en una o dos ocasiones le escribió al ahora legislador acusado para coordinar vuelos. Sin embargo, aseguró que Galeano nunca contactó con él para pedirle que transporte a otros pasajeros.

Vuelos en avioneta de Erico Galeano, “a pedido” de otro

Consultado si estaba al tanto del propietario de la aeronave en la que trasladó al presunto narco Sebastián Marset, el testigo expresó que en el ámbito aeronáutico se sabía que la aeronave con matrícula ZP-BHQ de la empresa Alpina S.A, era propiedad de Erico Galeano.

Agregó que los vuelos para trasladar a Marset los realizó por pedido del piloto Diego Quiroz, quien le asignó la aeronave perteneciente a Erico Galeano para los viajes con el presunto traficante de cocaína uruguayo buscado en el caso A Ultranza Py.

Fredy Garcete detalló que Sebastián Marset proporcionaba sus datos al efectivo policial o militar que hacía los controles de rutina. Al respecto afirmó que nunca tuvo un caso de cancelación de vuelo como consecuencia de que sobre su pasajero pese una orden de captura.

El juicio al senador cartista Erico Galeano proseguirá los días viernes 5 y lunes 15 de diciembre, desde las 9:00 en ambas fechas, con la producción de otras pruebas ofrecidas por la defensa; según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que preside el juez Pablino Barreto e integran Inés Galarza y Juan Dávalos.

Nexos de Erico Galeano con “Tío Rico” y Marset

La acusación fiscal señala que el senador cartista Erico Galeano estuvo al servicio de la organización criminal que traficaba cargamentos de cocaína desde el territorio nacional a países de África y Europa, entre 2020 y 2021; y que fue desbaratada con la Operación A Ultranza en febrero de 2022.

El Ministerio Público sostiene que los presuntos criminales utilizaron la aeronave de Erico Galeano, que en ese entonces estaba a nombre de la firma Alpina SA, propiedad del ahora acusado, debido a que la flota de cinco aeronaves que pertenecía a Tío Rico fue incautada el 8 de octubre del año 2020 en un operativo encabezado por los fiscales Marcelo Pecci (+) y Alicia Sapriza, en el aeródromo “Arayán”, en la ciudad de Areguá.

A cambio de la provisión de dicha aeronave, Galeano habría recibido sumas de dinero provenientes del tráfico de cocaína, que insertó en el sistema financiero legal paraguayo con la adquisición de bienes muebles e inmuebles, según la acusación de Fiscalía.

Además, Erico Galeano invirtió el dinero que recibió de los traficantes de cocaína, en el Club Deportivo Capiatá, donde ingresó la suma de G. 10.379.049.589, esto de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca.