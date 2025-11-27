Carlos Granada pidió dejar la prisión a 24 horas de ser condenado y esta fue la respuesta del Tribunal

El Tribunal de Sentencia que preside la jueza Laura Ocampo e integran Juan Pablo Mendoza y Cándida Fleitas ratificó la prisión preventiva del periodista Carlos Granada, condenado este miércoles a 10 años de cárcel tras probarse su autoría en los hechos punibles de acoso sexual, coacción y coacción sexual, que tuvo como víctimas a un grupo de trabajadoras de prensa, entre el año 2017 y abril de 2022.

La resolución se dio luego de la audiencia de revisión de medidas que se llevó a cabo este jueves, a pedido de la defensa ejercida por el Abg. Álvaro Arias, quien argumentó que el exgerente de prensa del Grupo Albavisión ya cumplió la pena mínima de 6 meses, con el tiempo que estuvo en prisión y el lapso que cumplió arresto domiciliario.

Luego de analizar los fundamentos de la defensa, el Tribunal de Sentencia concluyó que los tres meses que el ahora condenado estuvo con arresto domiciliario no son válidos para descontar del plazo de la pena mínima, teniendo en cuenta que no se trata de una medida restrictiva de libertad que se cumpla en una penitenciaría.

Con esta resolución se ratifica la prisión preventiva de Carlos Granada, que debe ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú u otra cárcel que tenga disponibilidad. De momento, el condenado sigue recluido en el Departamento Judicial de la Policía Nacional.

MJ debe definir lugar de reclusión de Granada

El Abg. Álvaro Arias confirmó que una vez que tenga acceso a la sentencia escrita, que será entregada a las partes el miércoles 3 de diciembre, analizará los argumentos del Tribunal de Sentencia y presentará apelación en contra de la condena a 10 años de pena privativa de libertad.

Carlos Granada fue imputado el 27 de agosto de 2022 por presuntamente haber cometido coacción, coacción sexual y acoso sexual mientras ejercía una gerencia en Canal 9. Recién el 11 de noviembre de ese año se puso a disposición de la Justicia y el juzgado de Garantías ordenó su prisión preventiva en la cárcel de Emboscada.

El 17 de febrero de 2023, Granada dejó la prisión y pasó a cumplir arresto domiciliario, bajo una fianza de G. 900 millones, hasta que el 19 de mayo de 2024 obtuvo la libertad ambulatoria, por resolución del entonces juez de Garantías de la causa Julián López (hoy jubilado).

Dicha medida fue revocada ayer por el Tribunal de Sentencia que lo condenó a 10 años de cárcel por los hechos de acoso sexual, coacción y coacción sexual; y se ordenó su inmediato traslado a una penitenciaría para que cumpla prisión preventiva. En consecuencia, Granada fue llevado hasta el Departamento Judicial de la Policía, desde donde será llevado hasta un centro penitenciario.