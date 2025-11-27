Obispo llama a vivir la víspera con fe y recuerda que peregrinos hacen pedidos de trabajo y salud

El obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, en su mensaje expresado mediante un video divulgado por el equipo de comunicación del Santuario, volvió a referirse a las necesidades que, año tras año, acompañan a los fieles. Citó la salud, seguridad, reconciliación, conversión y, de manera especial, la falta de trabajo.

Los peregrinos que llegan a Caacupé coinciden en que la fe los mueve, pero conviven con realidades que afectan directamente a sus familias. Muchos expresan preocupación por la falta de empleo digno y la precariedad del sistema de salud, problemas que siguen sin respuestas. Aseguran que la búsqueda de oportunidades obliga a jóvenes y adultos a migrar porque “en los pueblos no hay opciones”.

Es por eso que el obispo remarcó que estas necesidades no pueden quedar solamente en discursos propios de las fechas festivas. Mientras miles de personas caminan hacia la Basílica con sus promesas, también elevan pedidos concretos: trabajo y salud son hoy las principales urgencias que esperan atención por parte de las autoridades.

Caacupé vuelve a ser centro de devoción, pero también un reflejo de las demandas sociales que se mantienen pendientes desde hace años.

Inicia el novenario de la Virgen

Mañana se inicia el novenario en honor a la Virgen de Caacupé, un tiempo de preparación espiritual que reúne a miles de fieles de todo el país. El programa de la festividad está marcado por misas, peregrinaciones temáticas y reflexiones centradas en el bien común, invitando a los devotos a fortalecer su fe y renovar sus promesas.

El Santuario se prepara para recibir a los peregrinos que, con oración y esperanza, llegarán para vivir este tiempo especial de devoción mariana.

