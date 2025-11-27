Policía Nacional recupera tractor hurtado y aprehende a dos hombres en Concepción

Según el informe policial de la subcomisaría 10ª ubicada en la comunidad denominada Capitán Giménez, distrito de Horqueta, durante una patrulla aleatoria en la zona de calle 7- Toldo Cue, los uniformados divisaron el tractor, que circulaba en el camino vecinal.

Verificaron los datos del tractor y se pudo comprobar de que se trataba del denunciado como hurtado en la zona de Jhugua Ocampos, distrito de Concepción.

El conductor, Arturo Agüero Aguilera, de 26 años, fue aprehendido en el lugar, cuando se realizaba el procedimiento llegó al sitio Ezequien Alonzo Recalde, de 39 años, quien manifestó que compró el tractor por G. 25.000.000. También fue aprehendido por disposición de la fiscal Carolina Quevedo Lailla.

El hurto

De acuerdo a la denuncia presentada por Walter Vicente Urbieta Céspedes, de 43 años, propietarios de la granja La Fortaleza, donde el sábado último había dejado el tractor de la marca Foton, a unos 1.000 metros de la ruta vecinal de Jhugua Ocampo, en zona boscosa.

El capataz de la granja le informó ayer a Urbieta Céspedes de la desaparición del tractor y éste realizó la denuncia.