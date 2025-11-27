Bomberos del Ejército controlan incendio en zona Costanera Sur

El director de la Dirección Ambiental del Ejército Paraguayo, el coronel Édgar Torres, confirmó en conversación con ABC que el incendio registrado esta tarde en la zona de la Costanera Sur fue controlado mediante un despliegue que reunió a 70 agentes las Fuerzas Armadas y el apoyo de compañías de bomberos forestales voluntarios.

El operativo fue activado a pedido de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), organismo que solicitó asistencia al escalón militar superior ante el avance del fuego por terrenos de difícil acceso.

Lea más: Incendio en zona del CIT: bomberos controlan el fuego

Las unidades presentes incluyeron a la Armada Paraguaya y al Comando Logístico del Ejército, con un total aproximado de 70 efectivos especializados como bomberos forestales. En el lugar operaron dos cisternas con 10.000 litros de agua cada una, además de motobomba y herramientas básicas para sofocar focos forestales.

Incendio de un basural

Según el coronel Torres, lo que se quemó fueron principalmente basurales y montículos de residuos acumulados, rodeados por asentamientos de familias humildes que viven del reciclaje. La intervención priorizó frenar el avance hacia viviendas precarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Una señora nos dijo que el incendio suele llegar hasta su casa; por eso, lo primero fue detener ese frente”, detalló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El área afectada sería de aproximadamente 2 hectáreas, y los trabajos continuarán con el removimiento del terreno y el enfriamiento total para evitar que el fuego se reactive por la fuerza del viento.