Se inicia etapa probatoria en juicio por supuesta mala praxis en San Ignacio

En el año 2019, Pabla Dominga Espinoza Quiroz se sometió a una cirugía de hernia supraumbilical con la médica cirujana Lucy Zarza. Según los informes médicos, durante la intervención quirúrgica se le perforó el intestino a Espinoza Quiroz.

La afectada relató que acudió junto a la doctora Lucy Zarza, ya que desde hace varios años padecía una hernia supraumbilical. La profesional le indicó que debía someterse a una cirugía, la afectada relató que el procedimiento se realizó en una clínica privada con la médica mencionada, buscando una mejor atención. Tras la operación, permaneció internada seis días por el posoperatorio.

Lea más: Denuncian a médico por negligencia en San Ignacio

Espinoza Quiroz agregó que al recibir el alta médica, salió con mucho dolor y totalmente hinchada. Por esta situación, continuó consultando con la misma cirujana, quien le dijo que su cuadro se debía a la presencia de gas a consecuencia de la cirugía y le recetó también remedios yuyos para acompañar su medicación.

La mujer estuvo 28 días en su casa con fuertes dolores, el estómago hinchado y vómitos. Tras no lograr una solución, decidió acudir al Hospital Distrital, donde de inmediato le señalaron que la intervención quirúrgica anterior había salido mal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el hospital tuvo que ser intervenida nuevamente. En esta segunda cirugía, los médicos encontraron que su interior estaba totalmente infectado y que la perforación del intestino se habría producido durante la cirugía de hernia supraumbilical realizada por Zarza. Además, según el informe médico, se hallaron restos de guantes quirúrgicos y fragmentos de la malla utilizada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva intervención estuvo a cargo de la cirujana Belinda Figueredo, quien dispuso que la paciente sea trasladada a la unidad de terapia intensiva del Hospital Regional de la capital misionera tras su cirugía de limpieza.

Allí permaneció 24 horas y posteriormente fue derivada al Hospital de Luque, donde fue recibida por el doctor Víctor Luracchy, para una mejor atención hasta su recuperación total, que según la denuncia habría sido consecuencia de una mala praxis de su primer médico tratante por hernia supraumbilical.

El defensor de Pabla Dominga Espinoza Quiroz, Luis María Rodríguez, explicó que el proceso judicial se encuentra en etapa probatoria. En esta jornada inició la audiencia de pruebas testificales y pruebas confesionales, donde las personas conocedoras de los hechos deberán presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia para demostrar si hubo un perjuicio ocasionado por parte de la demandada Lucy Zarza.

El juez de la causa es René Melgarejo. El proceso, en esta primera etapa, tendrá una duración de 40 días. Posteriormente se desarrollará la etapa de alegatos y, por último, la sentencia, que según el defensor podría darse a mediados del siguiente año.

Al finalizar la audiencia de esta primera jornada en el Juzgado de Primera Instancia, se intentó obtener la versión de la demandada, Lucy Zarza, quien señaló que no brindará ningún tipo de declaración sobre el caso.