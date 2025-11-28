Crisis en IPS: falta de medicamento clave para artritis pone en riesgo vida de asegurados

La Asociación de Guerreros de la Artritis (AGA) denunció que el Instituto de Previsión Social (IPS) sufre nuevos quiebres de stock, afectando a miles de asegurados con enfermedades autoinmunes. Citaron, por ejemplo, la falta del fármaco clave Upadacitinib que pone en riesgo tratamientos continuos, lo que causa dolor, pérdida de movilidad y daños irreversibles al enfermo.

Amalia Cutillo, presidenta de AGA, expresó que la reiteración anual de estas denuncias revela fallas estructurales en los mecanismos de compras y abastecimiento de la previsional.

“La burocracia y ciertos intereses particulares están prevaleciendo por encima del derecho fundamental a la vida. Esta lógica no puede seguir siendo tolerada”, afirmó Cutillo, urgiendo al IPS a implementar políticas reales que garanticen la continuidad de los tratamientos.

Interrupción de tratamiento causa daños irreversibles

La artritis reumatoidea es una enfermedad crónica que exige medicación continua. La interrupción de la misma provoca brotes inflamatorios, dolor severo, pérdida de movilidad y, en muchos casos, retrocesos irreversibles.

AGA subrayó que la sustitución de fármacos sin la indicación médica tampoco constituye una respuesta válida, ya que compromete la eficacia y seguridad del tratamiento.

La organización instó a las autoridades del IPS a fortalecer la planificación, revisar los procedimientos internos y actuar con responsabilidad ética. “Exigimos la reposición inmediata del Upadacitinib, así como un plan eficiente de compras y distribución. La continuidad terapéutica es un derecho de los pacientes y no un privilegio”, resaltaron desde AGA.

Licitación suspendida por protesta

ABC consultó con las autoridades del IPS, y desde la Dirección de Logística a cargo de Jaime Caballero, indicaron que la licitación para la adjudicación del fármaco fue suspendida por protestas.

Sobre cómo afrontarán esta falta, desde la Gerencia de Salud, a cargo de Derlis León, explicaron que se estará solicitando el apoyo del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) para abastecer mientras se resuelva la protesta.