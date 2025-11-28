Hospital General de Itapúa: tras cuatro meses de su habilitación, registra falta de insumos, medicamentos y lentitud en la atención

Usuarios del Hospital General de Itapúa (HGI) hicieron referencia a los principales problemas del centro asistencial, a cuatro meses de su funcionamiento en Encarnación. Señalan que el sistema de agendamiento es más ágil, pero no deja de ser difícil acceder a turnos. Además, por la gran cantidad de pacientes, las consultas pueden tardar bastante.

En contrapartida, destacaron la calidad de atención y la infraestructura, en comparación con el antiguo Hospital Regional de Encarnación. Sobre esto, el director del HGI, doctor Juan María Martínez, manifestó que la deficiencia del sistema de asegurados —principalmente el IPS— sobrecarga al sistema de salud pública. Estimó que serían más de 6.000 las atenciones de pacientes con seguro, pero que acceden a atenciones en salud pública.

Además, las camas de internación y los estudios tienen una alta demanda de este grupo, incluso de quienes tienen seguro privado. “Esto deberá ser considerado a nivel de gerencia porque es una problemática real”, manifestó Martínez.

El nuevo hospital de referencia opera, en promedio, al 85% de ocupación, lo que representa una alta demanda en materia de internaciones. Cuenta con 290 camas, de las cuales alrededor de 100 están ocupadas por pacientes asegurados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paciente denuncia suspensión de cirugía por falla en equipo del Gran Hospital del Sur

Falta de insumos y medicamentos

Entre los reclamos de pacientes y usuarios, hubo reportes de falta de insumos y algunos medicamentos que no se encontraban en la Farmacia Interna del HGI. Esto fue confirmado por Martínez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No podemos negar que tuvimos dificultades con algunos insumos”, indicó. El médico explicó que la cadena logística está asegurada, y que lo que ocurre es que ciertos elementos se encuentran en falta o son escasos en el Depósito Central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Entre ellos, citó insumos descartables, algunas medidas de punzocat e insumos para cirugías especializadas. Según detalló, los pacientes gestionan con otras instituciones, como la Diben, para conseguir los insumos y acceder a la atención.

Lea más: El tomógrafo del IPS de Encarnación se encuentra fuera de servicio desde hace una semana

Saturación del sistema

Sobre la sobrecarga del Hospital General, el director refirió que se debe a que, en paralelo a la atención especializada, hay mucha demanda de atención no compleja. Esto desnuda la debilidad del sistema de la red sanitaria, que debería absorber esa atención.

El responsable del HGI manifestó que es importante fortalecer la red de salud, porque si no, no tiene sentido tener un hospital especializado si va a estar saturado todo el tiempo. “Podemos seguir ampliando el Hospital General, pero siempre va a estar lleno si no se acompaña con el fortalecimiento de la red”.