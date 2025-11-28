Invitan a desfile navideño en San Bernardino

El “Desfile de Navidad en San Ber”, será el sábado 20 de diciembre desde las 17:00 hasta las 21:00 en el paseo central de la ciudad veraniega, en el departamento de Cordillera. No tendrá costo y cuentan con premios para los que participen del desfile.

Enrique López, organizador del evento indica que se trata de una iniciativa de la Municipalidad y la Junta Municipal de San Bernardino, con el objetivo de reunir a las familias en un ambiente festivo, similar a las fiestas navideñas realizadas en la ciudad de Gramado, en Brasil.

Comentó que habrá shows para toda la familia, escenografías para sacar fotos, actuación de academias de danzas, villancicos y se buscará al niño o la niña mejor disfrazado con temática navideña. El premio será un “Play Station”.

Contarán con un selecto jurado que será el encargado de definir cuál es el mejor disfraz, pero además, realizan las gestiones para que todos los participantes tengan un premio.

“Es un evento para toda la familia, que busca implementar el espíritu navideño sin costo alguno y abierto a todos. Será pet friendly”, especificó.

También se contará con un árbol de Navidad gigante y pesebre viviente, además de música y danza en vivo, a cargo de instituciones educativas y escuelas de danza, entre otros.

Organización con gestión

Asegura que el evento no tendrá costo alguno para la Municipalidad ni para la Junta Municipal, ya que la organización se realiza con gestión, con el apoyo de marcas instaladas en la zona, así como, instituciones educativas y otras.

Agrega que a las marcas tampoco se les pide dinero, si no, cosas específicas, como: la colocación del árbol de Navidad, escenografía para tomarse fotos, premios para los participantes, etc.