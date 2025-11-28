¿Proselitismo en acto oficial?: Peña quiere trabajar con Alliana cuando sea presidente

Este viernes se llevó a cabo un acto de entrega de títulos de propiedad por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a beneficiarios de la Colonia Virgen del Camino del distrito de Arroyito, departamento de Concepción, hasta donde llegó el Presidente de la República y aprovechó para hacer proselitismo.

Santiago Peña habló durante el acto oficial de la mencionada actividad, la primera en la agenda de este viernes, donde manifestó que aún queda mucho para que termine su mandato y prometió hacer “mucho más”.

El momento del proselitismo

“Yo les prometo que hay mucha gente que todavía no cree, le vamos a demostrar con trabajo y dedicación y con honestidad que se puede. Pero les voy a decir algo, el 15 de agosto del 2028 mi trabajo no va a estar terminado. Yo no voy a estar feliz y no voy a estar satisfecho todavía, nos va a faltar mucho”, manifestó.

Seguidamente, dijo que el trabajo que hoy se realiza es la siembra.

“Y ojalá que yo pueda seguir trabajando el día de mañana cuando mi compañero Pedro Alliana pueda continuar ese trabajo, porque el camino del progreso es un camino difícil, duro y los obstáculos son grandes”, enfatizó, haciendo alusión a las próximas elecciones presidenciales.

No es la primera vez que se habla de que el vicepresidente, Pedro Alliana, será el candidato del cartismo, sin embargo, lo hacen en actos oficiales, donde no debería estar presente el proselitismo.

Peña apoya al presidente del Indert

Santiago Peña aprovechó el momento para dar su apoyo al presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz.

“Imagínense si lo que decimos en estos dos años y medio ya genera una presión para que yo le cambie a Francisco Ruiz Díaz. Dentro de dos años van a haber muchos más políticos opositores y disidentes dentro de nuestro partido que van a querer cambiar a Francisco. Pero si Francisco continúa haciendo este trabajo dos años y medio más y después continúa cinco años más, en el Paraguay se acaba el conflicto social. En el Paraguay no va a haber problema de titulación”, manifestó.

Esto, en medio de un pedido de interpelación y de interminables conflictos de tierra en diferentes departamentos del país, donde las comunidades indígenas y sectores vulnerables son los más afectados.