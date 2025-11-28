Reclaman supuesto retraso en el pago de salarios de funcionarios del Hospital General de Itapúa

Un funcionario del Hospital General de Itapúa (HGI), que pidió se reservara su identidad, reclamó por el retraso del pago del salario correspondiente al mes de noviembre. Indicó que existe preocupación porque los nuevos contratados habrían cobrado su primer salario tras un retraso de 90 días, según su denuncia.

El afectado indicó que cerca de 500 a 700 funcionarios serían los que se encuentran sin cobrar. Refirió que serían administrativos, enfermeros y personal de apoyo, como camilleros y otros.

Especificó que son de los nuevos contratos con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), acordados para la inauguración del HGI en julio de este año.

Según explicó, la fecha regular de pago sería el 25 del mes, pero los últimos meses el retraso promedio era de entre dos y tres días posteriores a esta fecha. Indicó que no reciben respuestas ni explicaciones al respecto.

Retraso habitual

Por su parte, el director del Hospital General de Itapúa, doctor Juan María Martínez, indicó que no se trata de una falencia de caja, debido a que todavía no se cumplió con el corte del mes. Explicó que los pagos se realizan por grupos desde el 24, debido a la gran cantidad de funcionarios.

Refirió que varios grupos, en meses anteriores, cobraron hasta la primera semana del mes siguiente, lo que tampoco constituiría ninguna falta, según expresó.

Martínez dijo que existen casos particulares de tres o cuatro funcionarios que no están percibiendo su salario debido a problemas documentales, pero que están al tanto del proceso. No obstante, negó que se trate de una situación generalizada.