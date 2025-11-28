S.O.S. Hospitales: pacientes condenados por crisis de insumos médicos

La crisis de insumos y medicamentos en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se traduce en tragedias personales como la de Francisco Osorio (19). En enero del 2025, el joven sufrió un grave accidente de motocicleta y tras, recibir primeros auxilios en Capiatá, fue trasladado al Hospital de Trauma en Asunción.

Pese a estar apto para cirugía en cuatro ocasiones, la intervención nunca se realizó. “Es un caso de negligencia total. En enero se cumple un año de su accidente y hasta ahora no se le opera”, lamentó su familia, detallando que Francisco ha sufrido varias infecciones mientras espera.

En cada ocasión frustrada, la familia adquirió con recursos económicos propios los insumos y materiales quirúrgicos necesarios para la cirugía, muchos de los cuales ya están vencidos sin haber sido utilizados. El joven se encuentra actualmente con otra infección, mientras la familia, sin más recursos, es incapaz de costear los nuevos insumos que le solicitan.

“Ahora le piden otros materiales para la cirugía, pero hace tiempo que todo lo que nos pidieron, nosotros conseguimos, solo que jamás se usaron. Ahora piden más material, pero ya no tenemos recursos para comprar”, lamentó la familia del joven.

S.O.S Salud: el suplicio por un platino

Una situación similar es la que afronta en Pedro Juan Caballero, Perla Ferreira Galeano (31), víctima de un atropello que le provocó una fractura. Ante la carencia hospitalaria, Perla recurrió a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) para obtener un platino necesario para su cirugía urgente.

Sin embargo, la mujer denunció que la excesiva burocracia la obliga a esperar hasta abril del 2026, una demora inaceptable, según su médico tratante en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

La paciente señaló que en el hospital público le dijeron que no poseen los insumos para su operación, por lo que solo le realizarán la cirugía cuando cuente con todo lo necesario. Desesperada por la carencia y falta de solución, recurrió a instituciones como la Municipalidad de Pedro Juan Caballero y la Gobernación de Amambay para solicitar ayuda, pero tampoco obtuvo ninguna respuesta, informó nuestro corresponsal en la zona, Eder Rivas.

La falta de insumos, medicamentos, reactivos de laboratorio y equipos biomédicos, es denuncia recurrente de pacientes, médicos y personal de enfermería. El miércoles, miles de enfermeros y enfermeras llegaron a Asunción para ser “la voz de los pacientes” y denunciar que los hospitales públicos y servicios del Instituto de Previsión Social (IPS), carecen de incontables elementos sumamente necesarios para la atención sanitaria.

Larga lista de faltantes críticos

En un documento presentado por enfermería y dirigido a la ministra de Salud, María Teresa Barán, presidente del IPS, Jorge Brítez y al presidente de la República, Santiago Peña, el personal de enfermería detalla una extensa lista de insumos y fármacos inexistentes en los hospitales.

Lista de insumos y medicamentos en falta en hospitales:

Tiras reactivas para Hemoglucotest

Electrobisturí

Trampa mocus

Cánula nasal

K66

Aerocámara

Frasco de drenaje 500 y 1000 cc

Hoja de bisturí

Llave de 3 vías

Perfus - Equipo de perfusión para nutrición parenteral

Mascarillas de nebulización pediátrica

Sonda vesical N° 14 y 20

Tubo en T

Alcohol rectificado al 96%

Ciprofloxacina en ampolla

Gentamicina 80 mg

Lidocaína con Epinefrina inyectable

Etanol inyectable 1 g

Jeringa 3 mL

Solución Salina de 250 y 500 mL (suero)

Dextrosa de 250 y 500 mL

Equipo Baxter

Aguja Raquidea N° 25

Catéter venoso periférico N° 16, 18, 20

Aerocámara adultos

Enoxaparina o Clexane

Sonda Foley

Guante de procedimientos

Hilo para sutura ácido poliglicólico

Catéter umbilical arterial

Venda semielástica

Solución Ringer

Aciclovir jarabe

Telmisartán más amlodipina comprimidos

Valsartán comprimidos

Budesonida aerosol

Dexametasona pivalato

Enalapril de 10 mg

Domperidona gotas

Enalaprilato

Sitagliptina

Vaselina líquida

Cinta adhesiva para calor seco

Cintas adhesivas

Las deficiencias también golpean programas clave. Los profesionales de blanco que llegaron hasta Asunción desde diversos puntos del país, denunciaron que en 2025 solo se han realizado tres entregas de leche fortificada para niños desnutridos. También reportan la falta de anticonceptivos y medicamentos antihipertensivos así como fármacos para el Programa de Diabetes.

“En todos los niveles de atención se registran déficit que comprometen la vida y la seguridad de los pacientes y obliga al personal de salud a trabajar en condiciones inaceptables, y empuja a las familias a gastos excesivo de bolsillo”, reza la nota entregada a las autoridades.

Mesa de trabajo técnica

Como resultado de la jornada de movilizaciones, se acordó con las autoridades de Salud Pública y el IPS establecer una mesa de trabajo técnica periódica para revisar la situación operativa y las necesidades puntuales de cada establecimiento sanitario, buscando optimizar la atención oportuna y segura.

Desde el Ministerio de Salud, las autoridades aseguraron que durante noviembre se realizaron entregas de insumos y fármacos por G. 300.000 millones, un 30% superior al promedio semestral, incluyendo cardiológicos y pediátricos.