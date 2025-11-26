Fuerte Olimpo: Un año sin realización de cirugías por falta de anestesista en el Hospital Regional

Anteriormente, cuando se contaba con un médico anestesista en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo, se realizaban cesáreas, cirugías por apendicitis y otras intervenciones quirúrgicas menores. Sin embargo, desde que el profesional asignado dejó el cargo a consecuencia de una enfermedad, en enero, el Ministerio de Salud no consiguió un sustituto.

Desde mediados de diciembre de 2024, en este nosocomio no se realiza ningún tipo de cirugía, por más menor que sea. Ante esa situación, las evacuaciones de los pacientes a hospitales de otras regiones, como Concepción, Pedro Juan Caballero, Boquerón, Asunción y alrededores, se dan de forma permanente y a cualquier hora del día.

Estos traslados se realizan por tierra cuando los caminos así lo permiten. De lo contrario, se utilizan las lanchas ambulancias, donadas por el gobierno de la India, y cuando la situación de los pacientes es de suma urgencia, se recurre a los vuelos de aviones de la Fuerza Aérea.

Es común observar, casi de forma permanente, la llegada de estas aeronaves, inclusive en horas de la madrugada, aprovechando la pista de todo tiempo.

Los enfermos que son trasladados a Fuerte Olimpo desde otras localidades y los que necesitan entrar de urgencia en cirugía necesariamente son evacuados hacia otras regiones del país. Solo en el Hospital Distrital de Puerto Casado se realizan cirugías, pero no de urgencias, únicamente las programadas.

Las evacuaciones representan para el Estado paraguayo una erogación varias veces millonaria, debido al alto costo que representa el traslado de los pacientes desde estos lejanos lugares, sobre todo lo referente a los vuelos de avión, aunque algo similar ocurre con los viajes en las lanchas ambulancias.

En todo el departamento de Alto Paraguay, los hospitales carecen de sistemas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni siquiera cuentan con una sala de preterapia, situación que les costó la vida a varias personas debido al largo tiempo de espera para que llegue el avión o simplemente porque no soportaron el largo viaje por tierra.

Ante esta triste realidad de falta de profesionales y de equipamiento en los hospitales, en cada localidad se cuenta con ambulancias para asegurar las evacuaciones, aunque esto tampoco sirve cuando los precarios caminos quedan intransitables, lo que ocurre prácticamente luego de cada lluvia.

Tras cada lluvia en la zona se registran aislamientos por tierra, debido a la precaria condición de los caminos. Sin embargo, el aislamiento sanitario es constante, a consecuencia del abandono estatal.

Nuevo Hospital

En pocos días estará culminando, luego de cuatro años de construcción, el nuevo local para el Hospital Regional de Fuerte Olimpo. La infraestructura, construida sobre 4.000 m², sin embargo, va camino a convertirse en un enorme cascarón o un elefante blanco, como lo definiera monseñor Gabriel Escobar, obispo del Vicariato del Chaco.

Considerando la desidia que caracteriza a las autoridades nacionales para mejorar los servicios sanitarios en Alto Paraguay, temen que, pese a la infraestructura nueva, todo siga igual. Si el Ministerio de Salud no realiza el equipamiento y si no incentiva económicamente la venida de profesionales especialistas, entonces de nada valdrán los G. 15.500 millones que ya se invirtieron en la obra, y todo continuará como siempre, es decir, una precaria realidad sanitaria.