Tradicional rezo del Ángelus y emotiva interpretación de Patria Querida en la Basílica

Los devotos se reunieron en el templete y la plazoleta de la Basílica de la Virgen de Caacupé para formar parte del tradicional rezo del Ángelus. Durante la celebración, monseñor Ricardo Valenzuela hizo un llamado a fortalecer la unidad y el diálogo entre los paraguayos.
Resaltó que el tema central de la festividad de este año es: “El bien común iluminado por la Palabra del Señor”. Expresó que solo caminando juntos se pueden enfrentar los desafíos que vive el país.
Procesión de la sagrada imagen
Previamente, a las 11:30 comenzó la procesión de la imagen de la Virgen de Caacupé desde el Pozo de la Virgen hasta la Basílica. Una importante cantidad de feligreses, estudiantes de instituciones educativas, elencos de academias de danza de Caacupé y Luque, además de alumnos del Colegio de Policía “Sargento José Merlo Saravia”, participaron del recorrido.
Luego del rezo del Ángelus, las presentaciones artísticas, el coro del Santuario, los alumnos del Colegio de Policía y los devotos presentes en la plazoleta, dirigidos por el obispo Mons. Ricardo Valenzuela, entonaron con fuerza la canción Patria Querida, que erizó la piel de más de una persona, más aún considerando el momento crítico que vive el país.
Programa de la Novena
Hoy – 19:00
Santa Misa: Preside Monseñor Ignacio Gogorza, obispo emérito de Encarnación.
Sábado 29 de noviembre – 2.º día de la Novena
Tema: Impulsar una educación integral – “Jesús estuvo enseñándoles largo rato”
07:00 — Santa Misa: Preside Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo emérito de Asunción.
19:00 — Santa Misa: Preside Monseñor Pedro Jubinville, obispo de San Pedro y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya.
Actividad especial: Peregrinación Nacional de Jóvenes
Domingo 30 de noviembre – 3.er día de la Novena
Tema: Garantizar tierra, techo y trabajo – “El que edificó su casa sobre la roca”
07:00 — Santa Misa: Preside: Monseñor Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico de Pilcomayo.
Actividad especial: Peregrinación de Pueblos Originarios y Jinetes
19:00 — Santa Misa: Preside Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá.
Lunes 1 de diciembre – 4.º día de la Novena
Tema: Construir la fraternidad – “Ámense los unos a los otros”
07:00: Santa Misa — Mons. Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este
Peregrinación Nacional del Clero
19:00: Santa Misa — Mons. Guillermo Steckling, obispo emérito de CDE
Martes 2 de diciembre – 5.º día de la Novena
Tema: Cuidar la casa común – “Miren los lirios del campo”
07:00: Santa Misa — Mons. Marcelo Benítez, obispo de Caazapá
19:00: Santa Misa — Mons. Francisco Pistilli, obispo de Encarnación
Miércoles 3 de diciembre – 6.º día de la Novena
Tema: Asegurar una salud integral – “Jesús curó a todos los que estaban enfermos”.
07:00: Santa Misa — Mons. Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica
19:00: Santa Misa — Mons. Amancio Benítez, obispo de Benjamín Aceval
Jueves 4 de diciembre – 7.º día de la Novena
Tema: Practicar la justicia – “Cada vez que lo hicieron… lo hicieron conmigo”
07:00: Santa Misa — Cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, Administrador Apostólico de la FF.AA y Policía Nacional.
Peregrinación de la Policía Nacional y la FF.AA.
19:00: Santa Misa — Mons. Osmar López, obispo de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú
Viernes 5 de diciembre – 8.º día de la Novena
Tema: Comprometerse en la vida comunitaria – “Está bien, servidora buena y fiel”
07:00: Santa Misa — Mons. Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo
19:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé.
Predica: Fray Edgar Toledo
Sábado 6 de diciembre – 9.º día de la Novena
Tema: Fomentar una economía humanista y solidaria
07:00: Santa Misa — Mons. Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú
19:00: Santa Misa — Mons. Juan Bautista Gavilán, obispo de Coronel Oviedo
Peregrinación del Este
Peregrinación Nacional de Comunicadores Católicos
Víspera – Domingo 7 de diciembre
Tema: Brindar una protección social efectiva para todos
07:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela obispo de Caacupé y Pbro. César Nery Villagra decano de la Facultad de la Sagrada Teología.
19:00: Santa Misa — Mons. Claudio Giménez, obispo emérito de Caacupé.
Peregrinación de la CONFERPAR.
Solemnidad de la Inmaculada Concepción – Lunes 8 de diciembre
Tema: La Virgen María, testigo de la Salvación
06:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé
19:00: Santa Misa — Padre Oscar Iván Saldívar, rector del santuario Tupãrenda
Misas durante el Novenario
Todos los días se celebrarán misas a las 07:00, 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00, además de una misa especial a las 21:00 los días 28, 29 y 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre.
Serenatas
03 de diciembre: Serenata de Danza
04 de diciembre: Adoración y concierto cristiano
05 de diciembre: Serenata de Populares, Cantos y Poesías
06 de diciembre: Serenata Guazú con artistas nacionales
07 de diciembre: Números artísticos en víspera
Cada año, distintos grupos honran a la Virgen con serenatas llenas de fe y tradición.
Cada año, distintos grupos honran a la Virgen con serenatas llenas de fe y tradición. Serenata de las Paraguayas.
Misas del 8 de diciembre
01:00: Sociedad Salesiana de Paraguay
03:00: Jesuitas del Paraguay
09:00: Sacerdote Cooperador de la Basílica
11:00: Sacerdote Cooperador de la Basílica
15:00: Oblatos de María
17:00: San Vicente de Paúl
19:00: Movimiento Schönstatt.
