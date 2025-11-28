Tradicional rezo del Ángelus y emotiva interpretación de Patria Querida en la Basílica

Los devotos se reunieron en el templete y la plazoleta de la Basílica de la Virgen de Caacupé para formar parte del tradicional rezo del Ángelus. Durante la celebración, monseñor Ricardo Valenzuela hizo un llamado a fortalecer la unidad y el diálogo entre los paraguayos.

Resaltó que el tema central de la festividad de este año es: “El bien común iluminado por la Palabra del Señor”. Expresó que solo caminando juntos se pueden enfrentar los desafíos que vive el país.

Procesión de la sagrada imagen

Previamente, a las 11:30 comenzó la procesión de la imagen de la Virgen de Caacupé desde el Pozo de la Virgen hasta la Basílica. Una importante cantidad de feligreses, estudiantes de instituciones educativas, elencos de academias de danza de Caacupé y Luque, además de alumnos del Colegio de Policía “Sargento José Merlo Saravia”, participaron del recorrido.

Luego del rezo del Ángelus, las presentaciones artísticas, el coro del Santuario, los alumnos del Colegio de Policía y los devotos presentes en la plazoleta, dirigidos por el obispo Mons. Ricardo Valenzuela, entonaron con fuerza la canción Patria Querida, que erizó la piel de más de una persona, más aún considerando el momento crítico que vive el país.

Programa de la Novena

Hoy – 19:00

Santa Misa: Preside Monseñor Ignacio Gogorza, obispo emérito de Encarnación.

Sábado 29 de noviembre – 2.º día de la Novena

Tema: Impulsar una educación integral – “Jesús estuvo enseñándoles largo rato”

07:00 — Santa Misa: Preside Monseñor Edmundo Valenzuela, arzobispo emérito de Asunción.

19:00 — Santa Misa: Preside Monseñor Pedro Jubinville, obispo de San Pedro y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

Actividad especial: Peregrinación Nacional de Jóvenes

Domingo 30 de noviembre – 3.er día de la Novena

Tema: Garantizar tierra, techo y trabajo – “El que edificó su casa sobre la roca”

07:00 — Santa Misa: Preside: Monseñor Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico de Pilcomayo.

Actividad especial: Peregrinación de Pueblos Originarios y Jinetes

19:00 — Santa Misa: Preside Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá.

Lunes 1 de diciembre – 4.º día de la Novena

Tema: Construir la fraternidad – “Ámense los unos a los otros”

07:00: Santa Misa — Mons. Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este

Peregrinación Nacional del Clero

19:00: Santa Misa — Mons. Guillermo Steckling, obispo emérito de CDE

Martes 2 de diciembre – 5.º día de la Novena

Tema: Cuidar la casa común – “Miren los lirios del campo”

07:00: Santa Misa — Mons. Marcelo Benítez, obispo de Caazapá

19:00: Santa Misa — Mons. Francisco Pistilli, obispo de Encarnación

Miércoles 3 de diciembre – 6.º día de la Novena

Tema: Asegurar una salud integral – “Jesús curó a todos los que estaban enfermos”.

07:00: Santa Misa — Mons. Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica

19:00: Santa Misa — Mons. Amancio Benítez, obispo de Benjamín Aceval

Jueves 4 de diciembre – 7.º día de la Novena

Tema: Practicar la justicia – “Cada vez que lo hicieron… lo hicieron conmigo”

07:00: Santa Misa — Cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, Administrador Apostólico de la FF.AA y Policía Nacional.

Peregrinación de la Policía Nacional y la FF.AA.

19:00: Santa Misa — Mons. Osmar López, obispo de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú

Viernes 5 de diciembre – 8.º día de la Novena

Tema: Comprometerse en la vida comunitaria – “Está bien, servidora buena y fiel”

07:00: Santa Misa — Mons. Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo

19:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé.

Predica: Fray Edgar Toledo

Sábado 6 de diciembre – 9.º día de la Novena

Tema: Fomentar una economía humanista y solidaria

07:00: Santa Misa — Mons. Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú

19:00: Santa Misa — Mons. Juan Bautista Gavilán, obispo de Coronel Oviedo

Peregrinación del Este

Peregrinación Nacional de Comunicadores Católicos

Víspera – Domingo 7 de diciembre

Tema: Brindar una protección social efectiva para todos

07:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela obispo de Caacupé y Pbro. César Nery Villagra decano de la Facultad de la Sagrada Teología.

19:00: Santa Misa — Mons. Claudio Giménez, obispo emérito de Caacupé.

Peregrinación de la CONFERPAR.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción – Lunes 8 de diciembre

Tema: La Virgen María, testigo de la Salvación

06:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé

19:00: Santa Misa — Padre Oscar Iván Saldívar, rector del santuario Tupãrenda

Misas durante el Novenario

Todos los días se celebrarán misas a las 07:00, 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00, además de una misa especial a las 21:00 los días 28, 29 y 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre.

Serenatas

03 de diciembre: Serenata de Danza

04 de diciembre: Adoración y concierto cristiano

05 de diciembre: Serenata de Populares, Cantos y Poesías

06 de diciembre: Serenata Guazú con artistas nacionales

07 de diciembre: Números artísticos en víspera

Cada año, distintos grupos honran a la Virgen con serenatas llenas de fe y tradición.

Misas del 8 de diciembre

01:00: Sociedad Salesiana de Paraguay

03:00: Jesuitas del Paraguay

09:00: Sacerdote Cooperador de la Basílica

11:00: Sacerdote Cooperador de la Basílica

15:00: Oblatos de María

17:00: San Vicente de Paúl

19:00: Movimiento Schönstatt.

