Virgen de Caacupé: así serán los cierres y desvíos para peatones y automovilistas

El coordinador del operativo Caacupé por parte de la Patrulla Caminera, inspector Ramón Cabrera, señaló que, desde las 16:00 del 7 de diciembre, la Ruta PY02 se convertirá en peatonal desde el centro de Ypacaraí hasta la Basílica de la ciudad mariana.

El objetivo es brindar seguridad y orden a los miles de feligreses que se desplazan rumbo al principal santuario mariano del país, según justificó.

“Por la experiencia y porque al empezar la penumbra y al oscurecer ya se torna un poco más difícil ese trabajo. Entonces, conforme a la experiencia del año pasado, a las 16:00 se inicia ese operativo. Habiendo o no mucha cantidad de vehículos o de peregrinos, ya se va a proceder a fin de que pueda haber ese acostumbramiento por parte de los usuarios”, dijo.

Desvíos para los automovilistas

Además, aclaró que los automovilistas contarán con desvíos establecidos para evitar congestiones en la zona.

“Va a haber una pequeña modificación en lo que sería el 7 de diciembre en Ypacaraí. En el km 37 del sentido Capital-Interior, habrá una primera boca para hacer la circulación en contravía para los que irán a Caacupé, para vehículos livianos. Sería frente a la entrada del Colegio Don Bosco de Ypacaraí”, mencionó.

Peregrinos deberán caminar por el lado derecho

El inspector insistió en que los peregrinos deben circular por el carril derecho en dirección a Caacupé, por motivos de seguridad.

“Desde el peaje de Ypacaraí, a partir de hoy, se va a solicitar a los peregrinos que hagan la peregrinación del lado derecho en sentido Capital-interior y no del lado izquierdo. Porque ese kilómetro 48, donde está la rampa de frenado, es una zona de riesgo y de peligro”, dijo.

Señaló que desde hoy, que arranca el novenario de la Virgen, el sendero de los peregrinos estará canalizado, señalizado y custodiado por personal de la Policía y la Caminera.

El inspector también destacó que la iluminación entre Ypacaraí y Caacupé ya está en funcionamiento desde anoche. Añadió que el desvío de la obra de Pedrozo no afectará el operativo previsto para estos días de gran movimiento.