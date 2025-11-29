Caacupé: la fe católica se hace sentir con los “promeseros” que llegan hasta la Virgen Serrana

A pocos días del 8 de diciembre, día de la Virgen de Caacupé, los católicos llegan a la Villa Serrana para cumplir con sus promesas. Hoy, tras la misa, se observó a gran cantidad de feligreses que adelanta su visita anual a la Basílica.

Entre los grupos tradicionales que llega a Caacupé se encuentran ciclistas de diferentes partes del país que cada año pedalean varios kilómetros para cumplir su promesa.

Este domingo la delegación de San Vicente Pancholo, que se encuentra en el departamento de San Pedro, llegó para la misa.

Salieron el viernes por la noche de la mencionada localidad y pedalearon unos 200 kilómetros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Caacupé: expectativa y optimismo entre comerciantes en primeros días de peregrinaje

Indican que son un grupo de familiares y amigos que cada año llegan a Cordillera para pedir salud y agradecer por el año que ya termina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agradece por terminar la carrera

Jade Melgarejo, de Presidente Franco, llegó ataviada con una toga y un birrete, para agradecer por haber culminado una carrera.

Viajó con el grupo de la capilla Santa Rosa y aprovechó para agradecer a la Virgen.

Indicó que la carrera de formación docente no es fácil, por lo que la encomendó a Dios y a la Virgen.