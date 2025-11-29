Élites que viven en “burbujas” y niños que claman mejor educación: dura crítica en misa de Caacupé

El presbítero Nilo Zárate dirigió una de las reflexiones más fuertes del novenario de Caacupé hasta ahora en la misa de este sábado, denunciando la profunda brecha en la educación paraguaya. Con tono crítico, dijo que no se puede seguir ignorando la realidad de los niños y jóvenes que claman por una mejor educación mientras sectores privilegiados “viven en burbujas confortables y lujosas”, desconectados de las necesidades del pueblo.

“No podemos dejar de mirar la realidad de tantos niños y jóvenes que quieren una mejor educación”, expresó, recordando que la Constitución exige al Estado garantizar un sistema educativo obligatorio y de calidad. Subrayó que el problema no es solo de infraestructura, sino también de la falta de una formación integral que contenga a los jóvenes y les abra oportunidades reales.

Zárate insistió en que Paraguay necesita de cambios profundos y no solo simples retoques. Recordó que evaluaciones internacionales en materia educativa volvieron a ubicar al país en los últimos lugares, reflejando deficiencias en habilidades básicas, problemas emocionales no atendidos y la ausencia de adultos referentes en las escuelas.

“La Iglesia siempre ha contribuido con espacios de enseñanza, es el Estado el primer responsable en asegurar condiciones dignas para el aprendizaje”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La realidad educativa es un espejo de nuestra crisis social. Nuestros niños necesitan valores, lectura, artes, referentes adultos, y un entorno que los ayude a crecer”, sostuvo, y lamentó que gran parte de la clase política “no ve o no quiere ver” la gravedad del problema.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Caacupé: Obispo advierte que la corrupción destruye la confianza y la vida digna en Paraguay

Élites que viven en burbujas

El sacerdote también citó documentos papales que denuncian la indiferencia de sectores privilegiados.

“Elites que viven en burbujas confortables, ajenas al dolor de la gente común”, dijo, recordando que aún persiste una cultura que descarta y abandona a quienes viven en condiciones indignas. La pobreza educativa no es casualidad ni destino, es consecuencia de decisiones políticas, dijo.

Además, subrayó que la devoción mariana no puede quedarse en rituales vacíos, sino que debe traducirse en compromiso social.

“María nos dice: ‘Hagan lo que Él les dice’. Ese llamado es a transformar la realidad, a involucrarnos, a hacer buena política, especialmente en la educación”, subrayó.

Zárate instó a los fieles a mirar de frente la situación y a convertirse en protagonistas de un cambio real que permita a los niños y jóvenes acceder a oportunidades dignas.

“La educación es la vía más eficaz para superar la pobreza. No podemos seguir posponiendo lo que ya urge”, finalizó.

Lea más: Tupãsy Ykuá: el agua que renueva la fe del peregrino

Programa del novenario de Caacupé

Hoy a las 19:00 — Santa Misa: Preside Monseñor Pedro Jubinville, obispo de San Pedro y presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

15.30: Actividad especial: Peregrinación Nacional de Jóvenes

Domingo 30 de noviembre – 3.er día de la Novena

Tema: Garantizar tierra, techo y trabajo – “El que edificó su casa sobre la roca”

07:00 — Santa Misa: Preside: Monseñor Miguel Fritz, obispo del Vicariato Apostólico de Pilcomayo.

Actividad especial: Peregrinación de Pueblos Originarios y Jinetes

19:00 — Santa Misa: Preside Monseñor Celestino Ocampo, obispo de Carapeguá.

Lunes 1 de diciembre – 4.º día de la Novena

Tema: Construir la fraternidad – “Ámense los unos a los otros”

07:00: Santa Misa — Mons. Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este

Peregrinación Nacional del Clero

19:00: Santa Misa — Mons. Guillermo Steckling, obispo emérito de CDE

Martes 2 de diciembre – 5.º día de la Novena

Tema: Cuidar la casa común – “Miren los lirios del campo”

07:00: Santa Misa — Mons. Marcelo Benítez, obispo de Caazapá

19:00: Santa Misa — Mons. Francisco Pistilli, obispo de Encarnación

Miércoles 3 de diciembre – 6.º día de la Novena

Tema: Asegurar una salud integral – “Jesús curó a todos los que estaban enfermos”.

07:00: Santa Misa — Mons. Miguel Ángel Cabello, obispo de Villarrica

19:00: Santa Misa — Mons. Amancio Benítez, obispo de Benjamín Aceval

Jueves 4 de diciembre – 7.º día de la Novena

Tema: Practicar la justicia – “Cada vez que lo hicieron… lo hicieron conmigo”

07:00: Santa Misa — Cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, Administrador Apostólico de la FF.AA y Policía Nacional.

Peregrinación de la Policía Nacional y la FF.AA.

19:00: Santa Misa — Mons. Osmar López, obispo de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú

Viernes 5 de diciembre – 8.º día de la Novena

Tema: Comprometerse en la vida comunitaria – “Está bien, servidora buena y fiel”

07:00: Santa Misa — Mons. Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo

19:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé.

Predica: Fray Edgar Toledo

Sábado 6 de diciembre – 9.º día de la Novena

Tema: Fomentar una economía humanista y solidaria

07:00: Santa Misa — Mons. Mario Melanio Medina, obispo emérito de San Juan Bautista Misiones y Ñeembucú

19:00: Santa Misa — Mons. Juan Bautista Gavilán, obispo de Coronel Oviedo

Peregrinación del Este

Peregrinación Nacional de Comunicadores Católicos

Víspera – Domingo 7 de diciembre

Tema: Brindar una protección social efectiva para todos

07:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela obispo de Caacupé y Pbro. César Nery Villagra decano de la Facultad de la Sagrada Teología.

19:00: Santa Misa — Mons. Claudio Giménez, obispo emérito de Caacupé.

Peregrinación de la CONFERPAR.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción – Lunes 8 de diciembre

Tema: La Virgen María, testigo de la Salvación

06:00: Santa Misa — Mons. Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé

19:00: Santa Misa — Padre Oscar Iván Saldívar, rector del santuario Tupãrenda

Misas durante el Novenario

Todos los días se celebrarán misas a las 07:00, 09:00, 11:00, 16:00 y 19:00, además de una misa especial a las 21:00 los días 28, 29 y 30 de noviembre, y 1 y 2 de diciembre.

Serenatas

03 de diciembre: Serenata de Danza

04 de diciembre: Adoración y concierto cristiano

05 de diciembre: Serenata de Populares, Cantos y Poesías

06 de diciembre: Serenata Guazú con artistas nacionales

07 de diciembre: Números artísticos en víspera

Cada año, distintos grupos honran a la Virgen con serenatas llenas de fe y tradición.

Cada año, distintos grupos honran a la Virgen con serenatas llenas de fe y tradición. Serenata de las Paraguayas.

Misas del 8 de diciembre

01:00: Sociedad Salesiana de Paraguay

03:00: Jesuitas del Paraguay

09:00: Sacerdote Cooperador de la Basílica

11:00: Sacerdote Cooperador de la Basílica

15:00: Oblatos de María

17:00: San Vicente de Paúl

19:00: Movimiento Schönstatt.