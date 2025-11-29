Esperan informe de la intervención realizada por el Mades en una agroganadera de Maracaná

Los lugareños señalaron que hace aproximadamente 15 días se realizó la intervención de la agroganadera por parte de técnicos enviados por el Mades, acompañados por representantes de la comisión de defensa del medio ambiente de Maracaná y encargados de la citada finca, ubicada en la colonia Suizo Cué de este municipio.

La verificación de la propiedad fue a raíz de las reiteradas denuncias por parte de los pobladores.

La principal preocupación de la gente tiene que ver con el presunto uso indiscriminado de los dos cauces hídricos para el regadío de la extensa plantación de cultivos agrícolas mecanizados existentes dentro del establecimiento.

La denuncia menciona que el inmueble cuenta con grandes estanques fabricados para la acumulación de las aguas que sustraen directamente del río Curuguaty’y y el arroyo Kanguery, y que aparentemente ya estarían afectando el caudal de las aguas, principalmente del cauce Kanguery.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esperan resultado de intervención

Sobre el caso, uno de los miembros de la comisión de defensa ciudadana, Toribio Ojeda, manifestó que la gente quiere saber el contenido de la resolución del Ministerio del Ambiente respecto a este tema, atendiendo que, si no se toma la medida necesaria, el problema va a seguir y se corre el riesgo de que el deterioro de los recursos naturales pueda ir empeorando si no hay un control del uso de las aguas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si para la próxima semana no tenemos el resultado de la verificación de las instalaciones que fueron encontradas dentro de la propiedad por parte del Mades, vamos a tener que trasladarnos hasta la sede central de la institución en la capital del país para ver si ya se tomó alguna resolución de lo actuado”, enfatizó Ojeda.

Lea más: Maracaná: denuncian presuntos daños ambientales en dos cauces hidricos y piden intervencion

Por su parte, en representación de la empresa Mega Agroganadera SA, el administrador de la misma, José Guioto, había señalado que el establecimiento cuenta con todos los documentos requeridos por parte de las instituciones correspondientes para el usufructo de los recursos hídricos extraídos del Curuguaty’y y el Kanguery.