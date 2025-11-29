Nacionales
29 de noviembre de 2025 - 09:10

HRE: menos personal, alta demanda de servicios y con infraestructura deteriorada

Menos funcionarios, pero sigue alta demanda y estructura deteriorada del HRE
Menos funcionarios, pero sigue alta demanda y estructura deteriorada del HRE.Sergio González

El Hospital Regional de Encarnación (HRE) redujo su capacidad de atención tras la inauguración del hospital de nivel III en la ciudad, en julio último. No obstante, continúa la alta demanda de servicios, como atenciones ambulatorias y de urgencias, que son cubiertas con solo el 25% del personal que operaba en el HRE. Además, múltiples carencias en la infraestructura deberán ser reparadas para rehabilitar los espacios que proyecta la nueva administración.

Por Sergio González

Posterior a la habilitación del Hospital General de Itapúa (HGI), el Hospital Regional de Encarnación (HRE) pasó a operar como un hospital básico/distrital, con una reducción drástica de personal y de los servicios disponibles en el centro hospitalario.

El director del HRE, doctor Eleno Arévalos, manifestó que ahora cuenta con 280 funcionarios, cuando antes operaba con 1.100. No obstante, la demanda desde el segundo mes se mantiene igual, con un promedio de entre 4.000 y 5.000 atenciones en urgencias.

Explicó que varios espacios del antiguo hospital de referencia continúan en desuso y que proyectarán nuevos servicios en el futuro, como la atención a pacientes geriátricos y con discapacidad.

Menos funcionarios, pero sigue alta demanda y estructura deteriorada del HRE
Infraestructura del Hospital Regional de Encarnación se encuentra en estado deteriorado. A pesar de que varios lugares están en desuso, ya evidencia necesidad de reparaciones.

En materia de presupuesto, no se vieron resentidos aún, por lo que aprovecharán para mejorar la infraestructura, que se encuentra deteriorada por los años de intenso funcionamiento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“De acuerdo a cómo vamos readecuando los espacios, intervenimos para mejorarlos, como por ejemplo con pinturas y otros arreglos que son necesarios”, indicó el médico. El objetivo de este centro asistencial es descomprimir las atenciones de menor complejidad para un mejor funcionamiento del Hospital General de Itapúa, estimó Arévalos.

Menos funcionarios, pero sigue alta demanda y estructura deteriorada del HRE
La infraestructura del Hospital Regional de Encarnación se presenta deteriorada.

Lea más: El tomógrafo del IPS de Encarnación se encuentra fuera de servicio desde hace una semana

Servicios disponibles

Luego de la reestructuración del Hospital Regional de Encarnación, que opera como un hospital básico, la cartera de servicios se redujo.

Hospital Regional de Encarnación
Menos funcionarios, pero sigue alta demanda y estructura deteriorada del HRE.

Entre los servicios disponibles en el exHRE destacan: clínica médica, programa de diabetes, cirugía general, psicología, psicopedagogía, control de adicciones, psiquiatría, traumatología, dermatología, consultorio especializado en TGI, gineco-obstetricia, radiología, mamografía, odontología, pediatría, ecografía abdominal-renal, planificación familiar, nutrición, gastroenterología, tomografía, otoemisiones acústicas, electroencefalograma, audiometría, mastología, kinesiología y vacunatorio.