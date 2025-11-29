HRE: menos personal, alta demanda de servicios y con infraestructura deteriorada

Posterior a la habilitación del Hospital General de Itapúa (HGI), el Hospital Regional de Encarnación (HRE) pasó a operar como un hospital básico/distrital, con una reducción drástica de personal y de los servicios disponibles en el centro hospitalario.

El director del HRE, doctor Eleno Arévalos, manifestó que ahora cuenta con 280 funcionarios, cuando antes operaba con 1.100. No obstante, la demanda desde el segundo mes se mantiene igual, con un promedio de entre 4.000 y 5.000 atenciones en urgencias.

Explicó que varios espacios del antiguo hospital de referencia continúan en desuso y que proyectarán nuevos servicios en el futuro, como la atención a pacientes geriátricos y con discapacidad.

En materia de presupuesto, no se vieron resentidos aún, por lo que aprovecharán para mejorar la infraestructura, que se encuentra deteriorada por los años de intenso funcionamiento.

“De acuerdo a cómo vamos readecuando los espacios, intervenimos para mejorarlos, como por ejemplo con pinturas y otros arreglos que son necesarios”, indicó el médico. El objetivo de este centro asistencial es descomprimir las atenciones de menor complejidad para un mejor funcionamiento del Hospital General de Itapúa, estimó Arévalos.

Servicios disponibles

Luego de la reestructuración del Hospital Regional de Encarnación, que opera como un hospital básico, la cartera de servicios se redujo.

Entre los servicios disponibles en el exHRE destacan: clínica médica, programa de diabetes, cirugía general, psicología, psicopedagogía, control de adicciones, psiquiatría, traumatología, dermatología, consultorio especializado en TGI, gineco-obstetricia, radiología, mamografía, odontología, pediatría, ecografía abdominal-renal, planificación familiar, nutrición, gastroenterología, tomografía, otoemisiones acústicas, electroencefalograma, audiometría, mastología, kinesiología y vacunatorio.