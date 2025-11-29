Reforma municipal: Codeasu presenta propuesta ante crisis en comuna asuncena

La propuesta del Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) propone un proyecto técnico y político basado en ocho estrategias claves ante la “crisis más graves de la historia” de la Municipalidad de Asunción.

“La institución que debería liderar el desarrollo urbano de la capital se encuentra hoy sobredimensionada, debilitada, sin capacidad de gestión, con graves indicios de corrupción y una profunda quiebra financiera. La reciente renuncia del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez —producto de la presión ciudadana y de la pérdida de respaldo político— solo evidenció un deterioro institucional que lleva años acumulándose”, indica el documento.

Indica que la Municipalidad cuenta con cerca de 10.000 funcionarios y que con aproximadamente 2.000 profesionales seleccionados por mérito sería posible operar con eficiencia.

Además, recuerda que más del 90% del presupuesto se consume en gastos fijos, dejando a Asunción sin capacidad de invertir en obras, infraestructura, equipamiento urbano ni programas sociales y de desarrollo.

“La Junta Municipal tampoco ha estado a la altura: una mayoría de concejales ha avalado gestiones deficientes, contribuyendo a que la institución se encuentre colapsada, endeudada y desacreditada. Las crisis deben convertirse en oportunidades”, enfatiza.

Insisten en que Asunción necesita con urgencia una reforma organizacional profunda, una modernización integral que devuelva a la Municipalidad su rol esencial como motor del desarrollo urbano, económico, social, ambiental e institucional.

Los ejes fundamentales para Codeasu