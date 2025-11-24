Asunción: Grau plantea recortar el 50% del funcionariado municipal

El concejal capitalino Álvaro Grau habló sobre la crisis financiera de la Municipalidad de Asunción. Calificó el presupuesto plurianual aprobado por la Junta Municipal como “ilegal e inaudito” por contradecir la normativa que obliga a elaborar presupuestos anuales.

“No es la primera vez que quieren que la Junta renuncie a su obligación legal”, recordó. Subrayó que la ley es clara y que cada año debe presentarse y estudiarse un nuevo presupuesto.

Lea más: Junta Municipal de Asunción aprobó un presupuesto para “blindar” salarios, denuncian

Aseguró además que el documento aprobado supera el tope legal del 40% para gastos salariales. “Tampoco figura claramente la cuenta de saldos de bonos. ¿Cómo se controla lo que falta ejecutar o el dinero que desapareció?”, cuestionó.

“La Muni está quebrada”

La crítica del concejal gira en torno a la situación financiera actual. Además de los bonos en mora, este martes 25 vencen otros G. 15.000 millones en intereses, que —según Grau— tampoco podrán ser pagados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según Grau, el panorama se agrava con las obligaciones jubilatorias. “Eso es un robo. Se descuenta a los funcionarios y no se transfiere a la caja”, afirmó. Estimó que la deuda con la Caja supera ya los G. 20.000 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: Bello pedirá préstamo de US$ 26 millones para pagar aguinaldo

“La única salida es recortar la mitad del plantel”

Consultado sobre un posible camino para evitar el colapso, Grau sostuvo que “la municipalidad debe funcionar con menos de la mitad del personal”.

Sostiene que existen direcciones que no funcionan como deberían, sin presupuesto y que son mantenidas por la política. Añade que también debe revisarse la situación de trabajadores con edad de jubilación y funcionarios municipales en otras instituciones.