Aseguran atención a víctimas y una investigación interna para determinar motivo de la explosión

Autoridades de la fábrica de Aceites Vegetales, Cahpsa Py, ubicada en la ciudad de Capitá, señalaron que la prioridad en estos momentos pasa por la asistencia a todas las víctimas y descartaron que existan desaparecidos, como se informó minutos luego de la explosión.

“Lo primero y principal es dar tranquilidad, asegurando que no hay víctimas fatales ni personas desaparecidas, que es lo más importante. Si tuvimos tres personas heridas, quienes se encuentran recibiendo tratamiento médico”, señaló Joaquín García, Gerente de la Fábrica.

A continuación mencinó que el problema se registró en el almacenamiento de hidrógeno. “Todavía no se saben las causas, pero ya se están llevando a cabo los relevamientos correspondientes para conocer lo que pasó, en ese proceso puntual procesal”.

“Haremos una investigación interna y luego a disposición para hacer todo lo que corresponda a nivel externo”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Violenta explosión en fábrica ubicada en Capiatá

En otro momento comentó que el complejo se encuentra totalmente apagado y con ello quieren brindar tranquilidad a la comunidad. “Las operaciones están suspendidas hasta que tengamos los detalles de lo sucedido”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el otro Gerente de la empresa, Pablo Artaza, expresó: “Esta una empresa que funciona de lunes a lunes, pero que sea fin de semana ayudó a que haya menos gente”.

Al ser consultado por los daños materiales, indicó: “La explosión generó daños estructurales muy importantes, pero en estos momentos no estamos ni pensando en los daños económicos. Lo importante es que nuestros compañeros estén bien y brindarles la mejor atención”.