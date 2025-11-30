Violenta explosión en fábrica ubicada en Capiatá

Una violenta explosión se registró en la fábrica de la empresa Conti, ubicada en el kilómetro 22 de la ciudad de Capiatá. El hecho habría ocurrido en la zona de la caldera.

En varios barrios de la ciudad se sintieron vibraciones y se generaron daños en algunas viviendas en las paredes, techos y vidrios. Además, en el lugar se desató un incendio.

Según el reporte, hay tres personas con quemaduras de tercer grado y un trabajador sigue desaparecido.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, K8 Capiatá, y la Unidad de Rescate y Extinción de Capiatá, así como la Cruz Roja Paraguaya, filial Capiatá.

“Se produjo la explosión de uno de los tanques de hidrógeno, por una válvula que aparentemente perdía”, comentó el concejal de Capiatá David Llano.

Seguidamente confirmó: “Tres son los heridos, totalmente quemados. Uno de ellos es uno de los funcionarios más antiguos de la empresa y esperamos que no haya víctimas fatales”.

Los tres heridos trasladados al Hospital Central de IPS, de los cuales un trabajador de sexo masculino, permanece en estado grave. Los demás ya fueron dados de alta.