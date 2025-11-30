Más de cuarenta casas fueron devoradas por un incendio en la Villa Cangrejo

Durante la tarde de este domingo se produjo un incendio de gran magnitud en la zona conocida como Villa Cangrejo, ubicado cerca del club Sajonia.

Cerca de cincuenta viviendas se vieron afectadas por este suceso, el cual habría ocurrido por culpa de unos adictos, quienes iniciaron el fuego. Según los reportes, solo una persona se vio afectada por inalación de humo.

El intedente de Asunción, Luis Bello, llegó hasta el lugar y señaló: “Por suerte no hubo pérdida de vidas humanas y estamos viendo para armar pequeñas casas precarias en una cancha de la zona”.

“Ya conversamos con la Secretaría Nacional de Emergencia para que traigan todo lo que se necesita para armar estas casas provisorias. Además vamos a traer alimentos para hacer ollas populares y también están viniendo psicólogos para atender a los niños”, comentó.

Seguido explicó que el fuego ya está controlado y que no va a haber ningún tipo de foco.

“Nos estamos ocupando del asunto, pero en caso que se venga la tormenta y no se logren terminar las casas, ya conversamos para ubicar a toda la gente en el tinglado de una seccional hasta el mometo de volver a poner manos a las obras en la reconstrucción de las casas", indicó Bello.

Ante la consulta sobre el inicio del fuego, el intendente apuntó que según manifestaron los vecinos, el incendio se da por culpa de porque dos personas que consumen sustancias. “Esa es la información que tenemos hasta ahora”.