Postergan el encendido del Árbol navideño en el Palacio de López

El inicio de la temporada de la Navidad en el Palacio de López tendrá que esperar. La Presidencia de la República informó que el tradicional encendido del árbol, previsto para este domingo 30 de noviembre desde las 18:00, fue pospuesto “por cuestiones climáticas y para resguardar la seguridad de todas las personas”. La nueva fecha será este miércoles 3 de diciembre, a la misma hora.

Según informó Guillermo Grance, vocero de la Presidencia, “los mismos shows, la misma magia y toda la experiencia que preparamos para vos te estarán esperando”.

El line-up artístico, hasta el momento, tampoco tendría cambios.

La noche del miércoles seguirá con la puesta teatral La Carta de Papá Noel, la presentación de la Orquesta Nacional de Música Popular, seguida por la Orquesta Sinfónica Nacional y artistas invitados como Jazmín del Paraguay, Dalma Ferreira, Melissa Hicks y Enrique Zayas. El encendido del árbol quedó fijado para las 20:25, minutos antes del show principal del grupo Tierra Adentro.

Este año, el Árbol de Navidad estará nuevamente decorado con elementos elaborados por más de 30 maestros artesanos de distintos puntos del país. La ornamentación contará con piezas de madera, fibra natural y detalles en torno a las flores de nuestro país.

Algunas de las flores que serán resaltadas en este árbol son las del chivato, con su color rojo vibrante; la del mburucuyá, nuestra flor nacional; y la flor de coco, que evoca la decoración tradicional de los pesebres familiares.

El pesebre estará protegido por una gruta de ysypo, elaborada en la ciudad de Tobatí por la familia Esquivel, conocida por su destreza en el manejo de las fibras naturales.