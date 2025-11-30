Productores, artesanos y gastronómicos celebran la exitosa edición de la Expo Orgullosamente Misionero

La plaza Boquerón de San Juan Bautista, Misiones, fue el epicentro de la segunda edición de la Expo Orgullosamente Misionero. El objetivo del evento fue mostrar a los visitantes todo lo que produce el octavo departamento.

Se exhibió una amplia variedad de productos de la agricultura familiar, como lechuga, tomate, locote, carne de vacuno, porcinos, ovinos, queso Paraguay, gallina casera, huevo casero y también la producción apícola.

En el sector de los trabajos artesanales estuvieron presentes los tejidos en lana de San Miguel, trabajos de ao po’i, ñandutí y crochet de Itá Juru, además de piezas talladas en madera de Santa Rosa, entre otros.

La gastronomía típica misionera fue lo más solicitado por los presentes. Se preparó el tradicional asado a la estaca al estilo misionero, batiburrillo, chorizo sanjuanino, guiso carretero, chatasca roseña y el asado de una res vacuna entera, cuya cocción de 14 horas fue uno de los principales atractivos del evento.

Los expositores calificaron de exitosa esta edición de la expo. Señalaron que lograron una muy buena venta de sus productos exhibidos y destacaron que los visitantes valoraron el trabajo artesanal de la zona.

“Desde la organización estamos muy contentos, ya que se tuvo una muy buena venta en todas las áreas, y ese es el objetivo de este evento: que nuestros emprendedores puedan comercializar los trabajos que están realizando”, señaló el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR).

Agregó que se cumplió la expectativa generada en los sectores agropecuario, artesanal y gastronómico. “Vamos a realizar un resumen de todo lo que se generó en recursos económicos a favor de ellos, lo cual es muy positivo”, indicó.

También participó el gobernador de la provincia de Corrientes, Argentina, Juan Pablo Valdez. Manifestó que “la calidad y la energía de la gente es impresionante, porque te hacen disfrutar de un ambiente cálido y hogareño. Como correntinos somos muy parecidos, porque tenemos costumbres y músicas similares”.

El público también disfrutó del festival artístico, con la participación de grupos locales y departamentales como Yamaguareicha, Anga Purahei y Sureños. A nivel nacional se presentaron Kchiporros, Tierra Adentro y Osvaldo Cantero.

Entre los grupos internacionales se presentaron Grupo Irundy, desde Corrientes, e Iván Ruiz, desde Formosa, quien interpretó su tema “Fuerte no soy”. “Fue una noche mágica, llena de público que coreó y bailó mis temas”, comentó el artista.