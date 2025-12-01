Adolescente muere tras caerle en la cabeza parte de un arco de fútbol, en estancia de Concepción

El hecho ocurrió ayer a las 17:15 en el estadio deportivo “Zacarías de la Cruz”, ubicado dentro del predio del establecimiento ganadero Puerto Evita, ubicado a 70 km aproximadamente del casco urbano de San Alfredo, al norte de la capital del primer departamento. El adolescente, de 13 años, saltó por la estructura superior de la portería -travesaño-colgándose por unos breves segundos, al soltarse, el palo de Karanda’y, cayó, impactándole en la región de la cabeza.