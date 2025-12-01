Adolescente muere tras caerle en la cabeza parte de un arco de fútbol, en estancia de Concepción

Según el informe de la Comisaría 12ª de San Alfredo, los policías recibieron una llamada telefónica realizada por Martins César Romeiro,de 46 años, de nacionalidad brasileña, administrador de la Estancia Kennedy, manifestando que, el hijo menor de uno de sus funcionarios, que estaba participando de un encuentro deportivo en una estancia vecina denominada Puerto Evita, había sufrido un accidente fatal tras la caída de la estructura de la portería.
Los uniformados llegaron al lugar y conversaron con el padre del adolescente, Adolfo Cohene Martínez, de 31 años de edad, domiciliado laboralmente en el establecimiento ganadero denominado Kennedy.
“De las averiguaciones realizados con el mismo, refirió que terminado su jornada laboral, se trasladó junto con su hijo menor, hasta el referido estadio deportivo y mientras estaban conformando el equipo de futbol, el menor ingresó en el campo deportivo, ocasión en que, saltó por la estructura superior de la portería (travesaño) colgándose por unos breves segundos”.
“En el momento en que decidió soltarse, el palo se desplomó abruptamente sobre el mismo, impactándole en la región de la cabeza, ocasionándole lesiones graves, produciendo su deceso inmediato”, señala el informe policial.