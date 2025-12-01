Capiatá: ¿cómo están los trabajadores heridos en la explosión de la fábrica?

La intendenta de Capiatá, Laura Gamarra, brindó detalles sobre la explosión registrada sobre la ruta PY02 en la fábrica Conti Paraguay. Señaló que el accidente laboral afectó a tres trabajadores de la empresa y la Municipalidad ya está en contacto con sus familias.

Un trabajador ya fue dado de alta: “Ya se encuentra en su casa reposando, con pequeños golpes, ya está totalmente medicado”, informó la jefa comunal.

Dos internados en IPS Central: Las otras dos personas “siguen internadas en el IPS Central en cuidados intensivos, con pronóstico reservado”.

Gamarra hizo énfasis en la situación particular de uno de los pacientes internados, un ingeniero de 68 años que sería el más afectado.

“Él ya se había jubilado, es funcionario empleado antiguo de la empresa y quien es paciente oncológico. Él precisamente está con su tratamiento de quimioterapia, creo que se había hecho su última sesión recientemente”, detalló.

La intendenta expresó su preocupación por la salud de este trabajador, pues sus patologías de base podrían complicar su recuperación.

La presunta causa de la explosión

Por otra parte, la autoridad municipal señaló que el hecho se trata de un “accidente laboral en el sector de la hidrogenación de aceite” y que la causa aparente fue la “falla de una de las válvulas” en la zona de la caldera. Ese hecho generó una fuerte explosión que resonó por varios kilómetros vibraciones que habrían dañado viviendas aledañas.

La investigación ya está abierta y en ella intervienen:

El Ministerio Público.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El Ministerio del Trabajo.

Además, la Municipalidad de Capiatá anunció la apertura de un nuevo sumario administrativo ante este incidente para esclarecer las causas de la explosión y determinar responsabilidades. Gamarra subrayó la importancia de verificar si la empresa cuenta y cumple con un protocolo escrito en cuanto al control de la parte industrial y la seguridad laboral.

Investigan la contaminación denunciada por vecinos

Por otra parte, este incidente se registra en medio de denuncias de contaminación que vienen realizando desde hace muchos años los vecinos de Capiatá en contra de esta fábrica.

Al respecto, la intendenta señaló que la fábrica tiene casi 80 años de antigüedad en la ciudad y se encuentra en una zona que, si bien está declarada como urbana industrial, ha visto el crecimiento de fraccionamientos residenciales a su alrededor.

“Es de público conocimiento de que los vecinos se sienten afectados por la fábrica... denuncian, hay denuncias formales hechas en este caso ante la Municipalidad de Capiatá”, confirmó Gamarra.

Contaminación de agua y aire

Detalló en ese sentido que la Municipalidad ya tiene un sumario administrativo independiente contra la empresa, a raíz de las denuncias de los vecinos que acusan a la firma de contaminación del aire y del agua.

El reclamo principal de los pobladores es que, durante la producción, se arrojan al aire “partículas pequeñas negras que es como una especie de hollín” y un fuerte olor penetra en toda la zona.

La intendenta indicó que, en el marco de ese sumario ambiental, se solicitó la intervención y los informes técnicos del Mades. Además, mencionó que los nuevos dueños de la empresa (que cambiaron hace aproximadamente un año y medio) tenían planos aprobados para el cambio total de la caldera y de la planta de tratamiento para mitigar el impacto ambiental, algo que la investigación actual deberá verificar si se está cumpliendo.