Denuncian politización en el acto de entrega de ambulancia en Laureles

El concejal departamental Alberto Ghiringhelli (PLRA) cuestionó, en sesión ordinaria de la Junta Departamental, al gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR–Cartista), por convertir la entrega de la ambulancia en un acto de proselitismo.

El edil Alberto Ghiringhelli señaló que la ambulancia, donada por Itaipú, debía ser entregada mediante un procedimiento institucional y en coordinación con la Municipalidad de Laureles.

“Pasamos un momento triste, porque el ejecutivo departamental debe trabajar directamente con los municipios y respetar la institucionalidad y no lo está haciendo. Esto ya ocurrió en varias localidades”, afirmó Ghiringhelli.

Agregó que la falta de respeto a las autoridades locales “solo ocurre en municipios liberales”. Recordó que se produjeron episodios similares en Tacuaras, Guazucuá y Paso de Patria.

“Ningunean a los intendentes de otro color político, y no tiene por qué ser así; la ley es clara”, remarcó.

La molestia también se hizo sentir entre los pobladores de Laureles, quienes criticaron que el acto fuera encabezado por el gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR), el director de la XII Región Sanitaria, Arnaldo Espínola, y un grupo de seguidores, pero supuestamente sin convocatoria formal a las autoridades locales.

Según denuncias, la entrega debía realizarse en el Centro de Salud de Laureles, pero finalmente los organizadores decidieron trasladarla a la entrada del pueblo, a unos 3 kilómetros del Centro de Salud, en la zona de acceso a Costa Pucú, cerca de una pequeña rotonda.

La presencia en ese lugar del precandidato a intendente Agustín “Piti” Cuevas generó el malestar ciudadano, que calificó el evento como un “mitín político” disfrazado de acto institucional.

Los vecinos denunciaron la exclusión del intendente Fermín Candia (PLRA), presidente del Consejo Local de Salud, así como de los demás miembros del cuerpo legislativo municipal. Candia afirmó que no recibió ninguna comunicación oficial sobre la entrega y que solo se enteró del acto a través de redes sociales.

Milciades Méndez Grimaldi, poblador del distrito, cuestionó con dureza el procedimiento, señalando que las autoridades “convirtieron una entrega de interés público en un evento partidario”.

Acusó a las autoridades departamentales y sanitarias de “acostumbrar al pueblo a violaciones legales permanentes” y profundizar un deterioro institucional que “ya destruye a la sociedad hasta los tuétanos”.

Descoordinación y versión oficial

Consultado al respecto, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, sostuvo que la entrega se realizó “de la misma manera que en todas las gobernaciones” y atribuyó la polémica a una supuesta confusión generada por una caravana previa.

Sobre el caso particular de Laureles, señaló que “estamos en un momento político y la gente lo utilizó para confundir”.